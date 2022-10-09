Политик заверил, что нет признаков подготовки к применению ядерного оружия.

Президент Российской Федерации Владимир Путин загнан в угол неудачами на военном фронте. Сенатор демократ США Крис Мерфи отметил, что непосредственных признаков того, что он прибегнет к применению ядерного оружия, нет.

Об этом сообщает CNN.

По его словам, военные усилия Путина терпят неудачу.

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"Владимира Путина все больше загоняют в угол. Эта война идет для него невероятно плохо, мобилизация, которую он предпринял, дала обратный эффект", - заявил Мерфи.

При этом он отметил, что "сотни российских военнослужащих фактически отказываются идти на учения". В то же время политик назвал Путина опасным человеком.

"Это опасный человек, и США должны быть готовы к тому, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Я согласен. Я не думаю, что есть какие-либо признаки того, что он собирается сделать это в ближайшее время. И для нас важно послать сигналы о том, какими будут последствия, если он сделает этот выбор", - подытожил Мерфи.

Кроме того, он считает слова президента США Джо Байдена об Армагеддоне реалистичной оценкой, "поскольку вы имели дело с невероятно опасным человеком в России. Война идет плохо, и вы просто не можете предсказать, что он собирается делать дальше".

Ядерные угрозы Путина - что известно

21 сентября президент России Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия знает о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия.

24 сентября вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам президента РФ о возможности применения ядерного оружия. По его словам, война достигла "опасного момента".

28 сентября Зеленский призвал мировое сообщество действовать на опережение и не позволить России реализовать ее катастрофические сценарии. Президент призвал принимать превентивные меры к России, которая осуществляет ядерный шантаж.

30 сентября Столтенберг заявил, что ядерные угрозы Путина не остановят НАТО от поддержки Украины в освобождении ее территорий.

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