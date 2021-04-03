В учениях примут участие представители государств НАТО.

В украинско-британских учениях "Козак Мейс - 2021" (Cossack Mace - 2021) примут участие представители не менее 5 государств-членов НАТО.

Как сообщает в Facebook Служба по связям с общественностью Командования "Восток" Вооруженных сил Украины, на Николаевщине завершилась главная конференция по планированию украинско-британских командно-штабных учений с привлечением войск «Козак Мейс - 2021», которое состоится через несколько месяцев.

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Как отметил председательствующий на конференции начальник отдела многонациональных учений Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Негоденко, во время недельного планирования все основные задачи были успешно выполнены.

В частности, осуществлена рекогносцировка местности, детально проработаны сценарии учений и механизмы взаимодействия штабов и подразделений Вооруженных сил Украины и стран-участниц.

В целом в "Козак Мейс - 2021", к проведению которого планируется привлечь представителей не менее 5 государств-членов НАТО и участников программы "Партнерство ради мира", примут участие более 1 тыс. военнослужащих.

Оперативно-стратегический фон учения учитывает вероятностный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Согласно сценарию учения, штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора.

В частности, будут отработаны действия в обороне с последующим переходом в наступление с целью восстановления государственной границы и территориальной целостности государства, подвергшегося агрессии со стороны одной из враждебно настроенных стран-соседей.

Еще одной важной задачей этого международного учения является дальнейшее усовершенствование возможностей межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений обеспечивать проведение масштабных международных учений, которые являются главным и эффективным инструментом дальнейшего усиления совместимости Вооруженных сил Украины и армий стран-членов НАТО.

Что этому предшествовало

8 февраля президент Владимир Зеленский утвердил план допуска иностранных военных в Украину в 2021 году для участия в международных военных учениях.

В этом году в Украине пройдут украинско-американские учения "Репид Трайдент — 2021", «Си Бриз - 2021», украинско-британские учения "Козак Мейс — 2021", "Вориер Вотчер - 2021", украинско-румынские учения "Риверайна - 2021", украинско-польские учения "Три Меча - 2021" и "Сильвер Сэйбер - 2021".

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Автор: Виктория Токарева