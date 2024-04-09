Президента спросили, боится ли канцлер ядерных угроз Путина.

Германия объясняет свой отказ передавать Украине крылатые ракеты Taurus тем, что это самая мощная система вооружения, которая у них есть.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BILD. "Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерной державой и что это самая мощная система вооружения в стране. И Шольц не может оставить Германию без нее", - добавил он.

Президент отметил, что Украине нужны не только Taurus, но и ATACMS и истребители F-16. "У наших партнеров есть определенное оружие, которое нам сегодня необходимо, чтобы выжить. Оно нужно Украине, чтобы выжить, и я просто не понимаю, почему мы не получаем его", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Также президента спросили, боится ли Шольц ядерных угроз Путина, и влияет ли это на отказ предоставить Украине ракеты. "Шольц говорит, что имеет. Но я не думаю, что это защитит мир от ядерной угрозы со стороны России. Ни одно оружие не может быть действительно полезным в случае ядерной войны, даже американские самолеты ATACMS или F-16", - добавил он.

Германия отказывается передавать Таурус: что известно

Напомним, Украина неоднкоратно запрашивала у Германии дальнобойные ракеты, однако Берлин отказывается сделать это.

Несмотря на заявления о том, что ВСУ будут использовать ракеты Taurus только в пределах своих границ, Шольц опасается, что Украина может удариь по российским объектам в Москве.

Вас также могут заинтересовать новости: