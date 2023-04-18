Запад должен заново договориться с врагами о контроле над ядерным оружием, считает Столтенберг.

Глобальная система по контролю за вооружениями находится под угрозой краха из-за действий России и Китая. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции, посвященной как раз этой тематике, пишет Politico.

"Мы стоим на перепутье. В одном направлении лежит крах международного порядка контроля над вооружениями и неограниченное распространение оружия массового уничтожения с крайне опасными последствиями. Впереди есть альтернативный путь — тот, где мы делаем работу, какой бы сложной она ни была", — сказал Столтенберг.

Данное заявление прозвучало в контексте недавнего решения Кремля выйти из договора с США по контролю за ядерным оружием.

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"Кремль решил демонтировать контроль над вооружениями и подорвать стратегическую стабильность", — сказал генсек НАТО и добавил, что Россия стала "самой прямой угрозой нашей безопасности".

Также Столтенберг нашел, в чем упрекнуть Китай – "быстро наращивает свой ядерный арсенал без какой-либо прозрачности в отношении своих возможностей". Кроме того, он напомнил, что "Иран и Северная Корея откровенно развивают свои собственные ядерные программы и системы доставки".

Столтенберг заявил о необходимости сесть за стол переговоров с этими странами, чтобы стабилизировать эту ситуацию.

"Мы должны помнить, что соглашения о контроле над вооружениями заключаются не между друзьями. Они заключаются между противниками", – сказал Столтенберг.

Россия вышла из договора о ядерном оружии

В феврале за несколько дней до годовщины вторжения в Украину Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Это соглашение предусматривало взаимный контроль за ядерным оружием США и России.

Вашингтон отметил, что ДСНВ не предусматривает возможности "приостановить" участие в нем – можно только выйти. Поэтому сейчас Россия просто нарушает договор. Также в США заверили, что не намерены наращивать свой ядерный арсенал.

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