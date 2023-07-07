Всего бюджетный комитет одобрил закупку боеприпасов на 783,3 миллиона евро.

5 июля федеральное министерство обороны Германии и министерство финансов представили девять предложений на закупку боеприпасов. Бюджетный комитет утвердил проекты на общую сумму 783,3 миллиона евро к 2026 году.

Издание Europäische Sicherheit und Technik пишет, что боеприпасы предназначен для самоходных гаубиц PzH 2000, БМП Puma, танков Leopard 2 и стрелкового оружия. Большая часть закупки, а именно 203,1 миллиона евро, предназначена для Украины.

Артиллерия

Боеприпасы для 155-мм артиллерийских орудий и дополнительными неконтактными взрывателями закупаются по нескольким рамочным контрактам на сумму 322,2 миллиона евро. К 2026 году Бундесвер должен получить почти 50 тысяч патронов, а к 2025 году Украина — почти 25 тысяч патронов. Рамочные соглашения позволяют заказывать до 333 тысяч снарядов и, помимо Германии, также включают Украину и другие страны в качестве заказчиков.

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Танки

На 120-мм танковые боеприпасы для пушки Leopard 2 выделено 381,1 миллиона евро, почти треть предназначена для Украины. К 2025 году Бундесвер получит более 40 тысяч выстрелов типов DM11 (многоцелевые) и DM73/DM63A1, а также соответствующие учебные боеприпасы. Украина получит 16, 5 тысячи выстрелов боекомплекта КЕ и многоцелевого назначения. Кроме того, в рамках рамочных соглашений максимальные объемы боевых боеприпасов для Бундесвера были увеличены со 120 800 до 142 500 и для Украины до 44 тысяч для отдельных типов боеприпасов.

До конца этого года RWM поставит более 70 тысяч патронов DM21 калибра 30 мм x 173 для БМП Puma. Полнокалиберный многоцелевой боеприпас KETF (Kinetic Energy Time Fuzed) распадается на части по истечении запрограммированного времени полета. Планируемая сумма составляет 67,6 миллиона евро.

Пехотные войска

Закупка патронов для ручного огнестрельного оружия также была на повестке дня. В рамочном соглашении с Metallwerk Elisenhütte GmbH было согласовано общее количество поставки в 135 миллионов патронов калибра 7,62 мм x 51, что необходимо для боевой подготовки пехоты, оснащенной винтовками и пулеметами. Стоимость поставки оценивается в 131,4 миллиона евро. В текущем году планируется закупить 16 миллионов выстрелов на сумму 15,6 миллиона евро. Годовой прогноз составляет 32 миллиона патронов, а также от 5,4 до 20 миллионов патронов на последующие годы до 2029 года.

В проекте экономического плана на 2024 год для специального фонда федеральное правительство Германии выделило 3,1 миллиарда евро на закупку боеприпасов в следующем году. На последующие годы запланированы дополнительные ассигнования в размере 2,1 миллиарда евро.

Военная помощь Германии для Украины - последние новости

Официальный Берлин помогает украинской армии бороться с российскими оккупантами. Украина получает от Германии, как гуманитарную, так и военную помощь.

В последнем пакете военной помощи Берлин передал ВСУ радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D, мостоукладочные машины Biber, мобильную систему разминирования, машины пограничной охраны, а также тяжеловозов Zetros.

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