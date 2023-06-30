Германия передала Украине новую партию военной помощи. В нее вошла, в частности, радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D.
Об этом говорится в обновленной информации о помощи Украине на сайте правительства Германии.
В новую партию помощи вошли:
- радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D,
- три мостоукладочные машины Biber,
- мобильная система разминирования,
- две машины пограничной охраны,
- 16 тяжеловозов Zetros.
Военная помощь Украине: последние новости
The Wall Street Journal пишет, что США близки к предоставлению Украине дальнобойных ракет ATACMS. Отмечается, что этот вопрос находится на рассмотрении на самом высоком уровне. Ранее "достаточно высокой" назвали вероятность передачи Киеву этих ракет в американском Сенате.
28 июля президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна передаст Украине две системы NASAMS. Он подчеркнул, что противовоздушная оборона является ключевым элементом в борьбе нашей страны с агрессором.
Однако только этими системами помощь не ограничилась. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о предоставлении Украине нового пакета помощи. В него, кроме ЗРК NASAMS, войдут 10 бронетранспортеров М113 и боеприпасы.