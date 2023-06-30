Среди прочего, Украина получила мобильную систему разминирования.

Германия передала Украине новую партию военной помощи. В нее вошла, в частности, радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D.

Об этом говорится в обновленной информации о помощи Украине на сайте правительства Германии.

В новую партию помощи вошли:

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радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D,

три мостоукладочные машины Biber,

мобильная система разминирования,

две машины пограничной охраны,

16 тяжеловозов Zetros.

Военная помощь Украине: последние новости

The Wall Street Journal пишет, что США близки к предоставлению Украине дальнобойных ракет ATACMS. Отмечается, что этот вопрос находится на рассмотрении на самом высоком уровне. Ранее "достаточно высокой" назвали вероятность передачи Киеву этих ракет в американском Сенате.

28 июля президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна передаст Украине две системы NASAMS. Он подчеркнул, что противовоздушная оборона является ключевым элементом в борьбе нашей страны с агрессором.

Однако только этими системами помощь не ограничилась. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о предоставлении Украине нового пакета помощи. В него, кроме ЗРК NASAMS, войдут 10 бронетранспортеров М113 и боеприпасы.

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