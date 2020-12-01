РЛС 35Д6М - это современная радиолокационная станция с увеличенной дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки, расширенными функциональными возможностями за счет современных программных решений.

Казенное предприятие «НПК «Искра», входящая в состав государственного концерна «Укроборонпром», передало военным новую радиолокационную станцию 35Д6М, изготовленную в рамках государственного заказа 2020 года.

Читайте также«Укроборонпром» передал военным партию восстановленных БТР-80 (фото)Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром».

«РЛС 35Д6М - это современная радиолокационная станция с увеличенной дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки, расширенными функциональными возможностями за счет современных программных решений. Также эта РЛС может похвастаться способностью работать почти в любых климатических условиях и в горной местности», - говорится в сообщении.

В «Укроборонпроме» отмечают, что радар может дополнительно комплектоваться выносными рабочими местами - это позволяет управлять станцией в полном объеме на расстоянии до 300 метров. РЛС может также опционально комплектоваться оборудованием для взаимодействия непосредственно с зенитно-ракетными комплексами.

«Искра имеет многолетний опыт в изготовлении и модернизации изделий типа 35Д6, 36Д6. Специалисты нашего предприятия обеспечивают техническое сопровождение работы РЛС в течение всего цикла эксплуатации станций как на территории Украины, так и далеко за ее пределами», - подчеркнул директор КП «НПК Искра» Юрий Пащенко.

*** Казенное предприятие «Научно-производственный комплекс «Искра» (Запорожье) - лидер по разработке и производству наземной радиолокационной техники оборонного комплекса Украины. КП «НПК «Искра» объединяет конструкторское бюро и электромашиностроительный завод, на которых создаются и серийно выпускается радиолокаторы мирового уровня.

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Автор: Юлия Янкевич