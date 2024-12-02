БПЛА произвели по аэродинамической схеме "летающее крыло".

Во время визита в Украину канцлера Германии Олафа Шольца на официальных снимках впервые "засветился" украинский БПЛА, который внешне похож на иранский Shahed-136. На фото обратил внимание портал Defense Express.

"Сегодня вместе с канцлером Олафом Шольцом осмотрели беспилотники с умным компонентом и пообщались с представителями компаний-производителей", - сказано в сообщении президента Украины Владимира Зеленского.

Беспилотный аппарат создали по аэродинамической схеме "летающее крыло". Это схема летательного аппарата с редуцированным фюзеляжем, роль которого играет крыло, которое выступает носителем всех агрегатов и полезной нагрузки.

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Эксперты обратили внимание на то, что новый дрон имеет и отличия от иранского "шахеда". В первую очередь, речь идет о размерах БПЛА. Как можно заметить, украинский беспилотник имеет размах крыла и длину примерно 1,5 метра, тогда как Shahed-136 имеет длину 3,75 метра, а его размах крыла составляет 2,5 метра.

Кроме того, отечественный аппарат имеет электрический мотор, который (в отличие от двигателя Shahed-136) делает его менее "дальнобойным". В дополнение к этому новый БПЛА, очевидно, имеет меньшую боевую часть.

Специалисты считают, что украинский дрон предназначен для того, чтобы поражать цели в ближнем тылу россиян. На нем можно видеть антенны и отверстие в носовом обтекателе, который, скорее всего, является камерой.

По мнению специалистов, такой аппарат можно использовать для уничтожения бронетехники или артиллерии на дальности примерно 50-100 километров. Возможно, для его создания использовали некоторые технические решения от более ранних немецких разработок.

Новое оружие Украины

Напомним, ранее Украина представила новую ракету-дрон "Паляниця", которая может поражать цели на большом расстоянии. В начале сентября стало известно, что Силы обороны впервые применили оружие по военной цели на территории временно оккупированного Крыма.

Позже стало известно, что украинские специалисты разрабатывают сразу несколько баллистических ракет. При этом большинство данных о ракетной программе нашей страны до сих пор держат в секрете.

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