Это была комплексная операция по Крымскому полуострову в августе, цель была поражена.

Силы обороны впервые применили украинскую дальнобойную ракету-дрон "Паляница" по военной цели на территории временно оккупированного Крыма в августе. Об этом сообщает Украинская правда.

Издание напоминает, что в День Независимости президент Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые применила свою ракету-дрон под названием "Паляница". При этом никто не знал, что именно было поражено этим БПЛА.

"Мы можем сказать, что дрон применялся во время одной из атак по Крымскому полуострову в августе этого года. К сожалению, не можем сказать, по какому именно объекту был применен этот дрон, но знаем, что это была комплексная операция и, вроде как, успешно цель была "Паляницей" поражена", - говорится в сообщении. Видео дня

Первое боевое применение украинской ракеты-дрона "Паляница"

24 августа состоялось первое и успешное боевое применение украинской ракеты-дрона "Паляница", враг был поражен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Тогда он заявил, что врагу будет очень сложно даже произнести, что именно "прилетело".

Позже в заметке в Telegram-канале президента появилось сообщение, в котором было указано, что в пределах действия "Паляницы" - 20 военных аэродромов России. Разработка ракеты длилась полтора года.

Вас также могут заинтересовать новости: