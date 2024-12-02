Тайный визит в Украину: СМИ раскрыли, 'привез' ли Шольц ракеты Taurus

Позиция немецкого канцлера относительно крылатых ракет, которые могут достигать Москвы, похоже, не изменилась.

Канцлер Германии Олаф Шольц тайно и внезапно приехал в Киев. В Украине он объявит о большом пакете военной помощи, но без желаемых крылатых ракет, которые хочет Украина, пишет BILD.

По данным издания, Шольц привез с собой обещание: "Я хотел бы дать понять, что Германия останется самым сильным сторонником Украины в Европе".

Он объявит, что Берлин поставит Киеву оружие на 650 миллионов евро. "Украина может положиться на Германию: мы говорим то, что делаем. И мы делаем то, что говорим", - сказал Шольц.

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Но желаемой Киевом крылатой ракеты Taurus, которая может достигать Москвы, нет в списке вооружения, которое Шольц пообещал Украине уже в декабре.

"Итак, жесткое "нет" остается. Канцлер считает, что это слишком опасно. Шольц считает, что если бы Украина запустила немецкий "Таурус" далеко вглубь России, война может расшириться", - пишет издание.

Шольц приехал в Киев - что известно

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с неожиданным визитом в понедельник утром.

Как заявил Шольц по прибытии, своим визитом он хотел выразить свою солидарность с Украиной. Он заверил, что Германия "останется самым сильным сторонником Украины в Европе" и пообещал дополнительные поставки оружия.

По данным СМИ, цель визита Шольца в Киев: в строго конфиденциальной беседе узнать, как президент Украины Владимир Зеленский оценивает ситуацию, на что готовы он и его страна. Шольц снова и снова подчеркивал: "Ничто не должно решаться через головы украинцев".

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