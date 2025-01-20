В частности, перспективы есть у систем реактивных систем залпового огня "Буревій" и "Вільха".

Украина совершенствует свое ракетное вооружение. Во второй половине года мы сможем увидеть конкретные результаты, которые будут сказываться, в частности, на самом фронте.

Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап. В эфире телеканала FREEДOM он отметил, что Украина использует как старые разработки, так имеет и новые модели ракет. К примеру, последняя версия ракеты "Нептун" уже может преодолевать расстояние в 400 км и имеет 350 кг боевой части.

"До этого было в корабельной версии 300 км и боевая часть всего 150 кг. То есть это существенное увеличение. А еще в конце 2023 года Камышин заявлял о том, что "Нептун" способен летать уже на 670 км. Я в эту цифру верю, очевидно, сейчас дорабатывается дистанция 400 плюс для того, чтобы в дальнейшем боевая часть была не 350 кг, а немного меньше, но ракета бы могла летать на большую дальность", – пояснил эксперт.

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По словам Криволапа, Украина должна производить по 50-70 "Нептунов" ежемесячно. Лучше – достичь показателя в 100 единиц.

Он также высказался о производстве баллистики в Украине. В этой области все надежды – на доведение до ума "Сапсана" или "Грім-2".

"Это комплекс, который в исполнении для украинской армии должен был летать на 500 км. Я думаю, что после закрытия всех обязательств по договору об ограничении ракет средней и меньшей дальности Украина вообще свободна в дальностях и мы можем идти на значительно большие. Я не буду удивлен, если "Южмаш" выпустит из своих запасов какой-то проект на 1,5-2 тыс. реальных эффективных баллистических ракет, потому что наработки в этом направлении есть", – продолжил Криволап.

Кроме того, перспективы есть у систем реактивных систем залпового огня "Буревій" и "Вільха". Эксперт говорит, что эти проекты демонстрировали большие возможности.

"Но они бьют на дистанцию где-то 130-150 км, которая позволяет наносить поражение на поражение по площадям", – добавил Криволап.

Производство оружия в Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина сейчас работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны, которая способна будет перехватывать ракеты наподобие российского "Орешника". Он выразил надежду, что желаемый результат удастся получить в ближайшем будущем.

Военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что Украина вряд ли будет создавать полностью новейшую ПВО для противодействия вражеским ракетам. По его мнению, оружие будет создаваться на базе того, что уже есть, но будет совершенствоваться.

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