Когда Украина начнет широко применять компактные крылатые ракеты: ответ эксперта

Эксперт уверен, что в сочетании с "длинными" крылатыми ракетами они смогут поражать оборонные предприятия и другие объекты вглубь территории РФ.

Уже в 2025 году Украина, вероятнее всего, начнет широко применять компактные крылатые ракеты. В сочетании с "длинными" крылатыми ракетами это позволит поражать оборонные предприятия и другие объекты вглубь территории РФ.

Об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в эфире "Громадського радіо".

Он отметил, что в Украине уже появилось целое семейство компактных крылатых ракет, в частности "Трембита". По его словам, такие ракеты способны достигать скорости 700-800 км/ч.

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"Такие компактные ракеты интересны тем, что они являются сравнительно недорогими. Тенденция с производством таких ракет, которую развила Украина, стимулирует другие европейские страны. В частности, мы знаем, что Великобритания сейчас работает над маленькой компактной ракетой. Одно из условий - ее стоимость не должна превышать 500 тысяч фунтов стерлингов. Речь идет о том, чтобы масштабировать больше и делать так, чтобы эти ракеты не стоили дорого. Это позволит использовать их массово", - сказал Бадрак.

Также Бадрак напомнил о заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что в Украине будут разрабатывать собственный зенитно-ракетный комплекс. Он подчеркнул, что в нашей стране никогда не производили ЗРК, а только компоненты к ним.

Бадрак добавил, что ЗРК входит в ракетную программу Украины. Он напомнил, что в 2016 году Конструкторское бюро "Луч" защитило аванпроект на три зенитно-ракетных комплекса.

По словам эксперта Украине нужно строить многоуровневую систему ПВО, в которую войдут различные виды оружия.

Украинское оружие - важные новости

Ранее военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что Украина вряд ли будет создавать полностью новейший комплекс ПВО для противодействия российским ракетам. По его словам, он будет основан на том оружие, которое уже было у нашей страны.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил о том, что Украина ведет переговоры с союзниками, чтобы получить систему, способную противодействовать российской ракете "Орешник".

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