Ранее о работе над созданием ПВО сообщал Александр Сырский.

Украина вряд ли будет создавать полностью новейший комплекс ПВО для противодействия российским ракетам. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, комментируя недавнее интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Я не думаю, что это будет полностью новейший комплекс. Это будет на базе того, что у нас было. Но там будет усовершенствование. Такие вещи делал Израиль. Есть определенные движения, которые мы можем сделать, не начиная исследовательские работы, конструкторские разработки. Мы можем это сделать довольно быстро на базе того, что у нас есть... Это будет значительно дешевле, чем то, что нам передают партнеры", - сказал Гетьман.

Украинская система ПВО: что известно

Накануне в интервью ТСН Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина не имеет систем ПВО, способных противодействовать российскому "Орешнику".

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Он отметил, что сейчас ведутся разговоры с партнерами о передаче Киеву таких систем. В то же время он заявил, что Украина работает над разработкой собственных средств ПВО.

"Я надеюсь, что мы в ближайшее время получим для нас желаемый результат", - добавил он.

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