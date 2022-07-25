Гражданин Канады погиб во время боев в Украине. Консульство уже связалось с родственниками.
Об этом сообщает Reuters.
Информацию о гибели гражданина Канады подтвердили в Министерстве иностранных дел страны
"Министерству иностранных дел Канады стало известно о смерти канадца в Украине. Сотрудники консульства находятся на связи с семьей и оказывают консульскую помощь", - говорится в сообщении.
При этом дипломат отметил, что дальнейшие подробности не будут разглашаться из-за конфиденциальности.
Как ранее сообщал УНИАН, первым американцем, воевавшим и погибшим в Украине, был 22-летний солдат Вилли Джозеф Кансел. Он работал на частную военную компанию.
Вторым гражданином США, погибшим в Украине, был 52-летний военный Стивен Забельски.
В июне стало известно о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине. Об их исчезновении проинформировали президента США Джо Байдена. Тогда он повторил свой призыв для граждан США не посещать Украину.
Кроме того, 1 июня в "ДНР" предъявили обвинения двум гражданам Великобритании. Речь идет о 22-летнем Дилане Хили и 35-летнем Эндрю Хилле. Им вменяют те же статьи, что и ранее "осужденным" британцам, которым угрожает смертная казнь.