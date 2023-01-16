Поставку обещают осуществить, как только будет физическая возможность.

Канада уже закупила в США зенитно-ракетный комплекс NASAMS и боекомплект для него. Поставка ожидается "как можно скорее". Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд в интервью CBC.

По ее словам, тесные партнерские связи между США и Канадой позволили быстро осуществить покупку, которая была анонсирована на прошлой неделе. Благодаря этому, поставка данного ЗРК в Украину должна произойти "как можно скорее".

Никакие ориентировочные даты не называются, но посол Украины в Канаде Юлия Ковалив тоже говорит о предельно коротких сроках.

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"Мы работаем все вместе, и мы надеемся, что это произойдет, как только это будет физически возможно. У нас есть гарантии, что правительство Канады с нашей стороны и со стороны США приложит все усилия, чтобы доставить его как можно быстрее. Насколько это возможно", — сказала Ковалив.

Глава Минобороны Канады добавила, что в будущем возможны дополнительные поставки.

Поставки ЗРК NASAMS в Украину

NASAMS представляет собой мобильный зенитно-ракетный комплекс, созданный компаниями из Норвегии и США. Его ракеты способны перехватывать воздушные цели в радиусе до 40 км и на высоте до 16 км.

Впервые комплексы NASAMS прибыли в Украину в начале ноября. По словам военных, эта система ПВО уже показала свою высокую эффективность.

10 января Канада пообещала купить в США еще один комплекс NASAMS и передать его Украине.

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