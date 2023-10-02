Главное преимущество установки - низкая стоимость уничтожения одного дрона.

Украина получит 10 комплексов Slinger, предназначенных для уничтожения беспилотников. Об этом сообщил представитель компании-производителя Electro Optic Systems Мэтт Джонс, пишет ABC.

Система, которая устанавливается в кузов пикапа, способна эффективно сбивать небольшие быстро летящие цели, такие как дроны. Основные преимущества системы заключаются в ее высоком уровне автономности и дешевизне.

"Проблема в том, что типы систем, которые Украина сейчас использует для борьбы с дронами, слишком дороги, чтобы уничтожить цель стоимостью 10 000 или даже 1000 долларов", - сказал Джонс.

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Чтобы не стрелять по дешевым дронам дорогостоящими ракетами, и была придумана система Slinger. Она поражает воздушные цели огнестрельным оружием, управляемым с помощью компьютера. Стоимость уничтожения одного дрона с помощью этого комплекса составляет от 150 до 1500 долларов.

Ожидается, что десять Slinger, которые сейчас производятся, будут доставлены в Украину до конца года в рамках пакета военной помощи США. Однако сама Австралия пока не заявляла о планах передать дополнительное количество Slingers Украине.

Проблема борьбы с российскими дронами

Как писал УНИАН, в сентябре россияне запустили по территории Украины более полутысячи дронов-камикадзе типа Shahed-136, что является рекордом за один месяц. Портал Defense Express констатирует, что борьба с этим видом российского оружия является трудным вызовом.

При оценочной стоимости одного "Шахеда" в 20-40 тысяч долларов весь сентябрьский террор Украины стоил Кремлю сущие "копейки" по меркам войны – 10-20 миллионов долларов. Стоимость зенитной ракеты может составлять миллион долларов и больше, что делает разорительным применение ЗРК для борьбы с дронами. Поэтому сбивать "Шахеды" приходится иными видами оружия – более дешевыми.

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