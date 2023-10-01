Враг точно не намерен прекращать воздушный террор Украины.

В сентябре российский агрессор запустил по территории Украины более полутысячи дронов-камикадзе типа Shahed-136, что является рекордным показателем за один месяц. Об этом сообщает портал Defense Express, специализирующаяся на оружейной тематике.

Издание отмечает, что враг перешел к "методическому массированному использованию" дронов этого типа, что указывает на достаточное количество у агрессора этого вида оружия. Предыдущий рекорд использования "Шахедов" был в мае - 413. После этого в июне россияне выпустили 197 этих дронов, в июле – 246, в августе – 167. А за сентябрь – сразу 503 единицы, из которых нашим защитникам удалось сбить 396 – то есть 78,7%.

Defense Express отмечает, что несмотря на такую массированность, использование дронов стоит агрессору относительно небольших денег. Если брать оценочную себестоимость одного "Шахеда" в 20-40 тысяч долларов, то сентябрьский террор Украины стоил Кремлю просто "копейки" – 10-20 миллионов долларов при условии, что Россия получает дроны по себестоимости.

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"Если же условно даже поднять закупочную цену Shahed-136 для РФ до 100 тысяч долларов за один самолето-снаряд, то речь идет о 50 млн долларов на такое количество средств дальнобойного поражения. Бороться с которыми сложно и требует использования максимально дешевых средств, что конечно влияет на эффективность", – отмечает издание.

Например, одна зенитная ракета AIM-120 для комплекса NASAMS стоит 1,3 миллиона долларов. Если бы Украина сбивала "Шахеды" исключительно этими ракетами, то в сентябре мы бы потратили ракет на 654 миллиона долларов да и то при условии "один дрон – одна ракета".

"И это конечно уже давно посчитали в Москве и очевидно будут масштабировать такие удары, использовать тактику по концентрации большого количества Shahed-136 в одном залпе и постоянным изменениям вектора ударов", – говорят авторы публикации.

Налеты "Шахедов" - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 1 октября российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136", всего были зафиксированы пуски около 30 беспилотников. Средствами Воздушных Сил и противовоздушных подразделений ВСУ удалось уничтожить 16 "Шахедов".

На сутки раньше - в ночь на 30 сентября – агрессор запустил 40 "Шахедов". Из них удалось уничтожить 30 единиц. При этом были попадания в Винницкой области, а сегодня ночью - в Черкасской. Целями агрессора была гражданская инфраструктура.

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