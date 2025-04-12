Катерина Черновол

Одним из примеров стали снаряды Excalibur.

Некоторые виды полученного вооружения иностранного производства Украина не использует из-за неэффективности. Такое заявление сделал заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Егор Чернев.

"Я не буду сейчас называть страны или производителей, но некоторые дроны, и даже не только дроны, а определенные виды вооружения, которые приходили к нам, мы просто не используем из-за неэффективности. Но это потраченные средства наших партнеров", – акцентировал он в эфире телеканала "Мы – Украина".

Нардеп отметил, что о подобных моментах Украина информирует союзников и предоставляет соответствующую аналитику: нужно ли что-то изменить, или вообще отказаться от такого вооружения.

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"Объемы небольшие, потому что мы стараемся оперативно использовать, тестировать, понимать, что оно работает или не работает и отдавать или говорить, что это нам не нужно. Я могу привести пример Excalibur, это артиллерийский снаряд с GPS-наведением, который стоит десятки тысяч долларов и является неэффективным в условиях работы РЭБа. Сначала они были эффективны, потом россияне научились им противодействовать – мы это передали партнерам. Партнеры или вносят изменения, как противодействовать теперь РЭБ или работать в условиях РЭБов, или вообще снять с производства, или не поставлять нам такие виды вооружения", – констатировал он.

Оружие для Украины: вы могли это пропустить

Нидерланды предоставляют 150 миллионов на евро на усиление противовоздушной обороны Украины. Речь идет о системе I-Hawk.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил о выделении нового пакета помощи Украине. Туда войдут четыре системы наземной защиты IRIS-T, 300 ракет к ЗРК IRIS-T, и 30 ракет для систем ПВО Patriot, а также другое оборудование.

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