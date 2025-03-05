По словам Свитана, "заморозка" поставок из Соединенных Штатов это принуждение к капитуляции.

Приостановление военной помощи от США негативно скажется на мирных украинцах, в частности без прикрытия неба комплексами Patriot. Как заявил в эфире Radio NV полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан, Украине следует перейти на европейское вооружение, чтобы не зависеть от американских поставок.

Он объяснил, что сейчас сложно корректно сказать "в цифрах", насколько Украине хватит имеющихся в "арсеналах" различных военных запасов. Эксперт уточнил, что это зависит от интенсивности боевых действий, но, в принципе, согласен с другими аналитиками в том, что "запаса" должно хватить примерно на полгода.

"На несколько месяцев хватит точно. За это время максимально нужно переходить на европейские виды вооружения, и больше никогда не надеяться на американское. То есть, у нас должна быть задача, которую надо очерчивать и перед всем европейским сообществом, - уйти полностью от американского, полностью переключиться на производство своего, европейского. Чтобы никто из-за океана нами не мог манипулировать", - подчеркнул Свитан.

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Он также объяснил, что означает прекращение поставок в Украину систем ПВО и ракет к таким комплексам.

"Что означает - остановить, допустим, поставки ракет Patriot. Это означает открыть для удара российских ракет наши города, места компактного проживания гражданского населения. Это фактически "геноцидное задание" - такое действие, которое сейчас допускает, в принципе, американская администрация", - добавил офицер.

Он акцентирует на том, чтобы не подвергать украинцев такой опасности, необходимо постепенно перейти на европейское вооружение, даже если на это уйдут годы.

"Информация о заморозке (помощи - УНИАН), это, естественно, давление на наше политическое руководство для того, чтобы посадить за стол переговоров и, считайте, капитулировать перед Россией. Потому что любой контакт с противником, кроме огневого, пока он находится на вашей территории, это капитуляция. Вот это то, чем занимается сейчас Трамп и его окружение - заставить Украину капитулировать, даже просто выйдя на контакт с россиянами", - считает Свитан.

По его мнению, единственное, о чем можно сейчас договариваться, это обмен пленными в формате "всех на всех", а потом действовать, в зависимости от развития событий.

"Посмотрим, на каком этапе Трамп бросит это занятие (договариваться с Кремлем - УНИАН), когда до него дойдет, что Путин в этом смысле неспособен к переговорам. То есть, что это все - манипуляции...", - сказал эксперт.

Военная помощь США для Украины - последние новости

Ранее журналисты The Wall Street Journal назвали условие, при котором Трамп готов возобновить поставки оружия для Украины. По словам собеседников издания, пауза продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.

В то же время бывший посол Вашингтона в России Майкл Макфол заявил, что решение Трампа по Украине как переход на сторону Германии во Второй мировой войне. Он отметил, что через три года полномасштабной войны между империалистической диктатурой с автократическими союзниками и демократией президент США просто перешел на другую сторону.

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