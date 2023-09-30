По его словам, в правительстве готовы помогать всем, кто производит качественное оружие для украинской армии.

В проекте государственного бюджета на 2024 год предусмотрено увеличение расходов на производство оружия в семь раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства Шмыгаль сказал во время выступления на международном форуме оборонных индустрий в Киеве, участие в котором приняли представители 252 оборонных компаний из более чем 30 стран мира.

Шмыгаль сказал, что в Украине систематически упрощаются бюрократические процедуры для производства разнообразных видов техники и вооружения. Ключевым партнером является частный сектор.

Видео дня

По его словам, в правительстве готовы помогать всем, кто производит качественное оружие для украинской армии.

"В проекте государственного бюджета Украины на 2024 год мы увеличили расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения в семь раз - до 55,8 млрд грн", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер выразил понимание, что украинская оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов.

"От таких атак пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению", - сказал Шмыгаль.

Также глава правительства отметил, что российский режим мечтал о демилитаризации Украины.

"Украина ежемесячно только наращивает производство вооружения и военной техники. Можно сказать: кто посеял ветер, тот пожнет бурю", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что краткосрочная и стратегическая цель Украины - усилить сотрудничество между украинскими и иностранными производителями, а также привлечь иностранные компании к производству оружия в Украине.

"Все понимают риски, но те, кто мыслит стратегически, также понимает, что Украина станет новым центром производства военной продукции в Европе", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, сейчас Украина уже сотрудничает с партнерами по восстановлению Западной военной техники и прорабатывается вопрос о создании в Украине замкнутого цикла производства вооружения, военной техники и боеприпасов и их элементов.

Производство оружия

Госконцерн "Укроборонпром" занял 65 место в рейтинге мировых производителей оружия по доходам. Сообщалось, что таким образом за год "Укроборонпром" поднялся на 24 позиции. В 2022 году доход компании вырос на 70% - до $1,25 млрд.

Кроме того, иностранные производители оружия готовы начинать производство в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: