Недавно появилась информация, что Украина получит американские управляемые авиабомбы JSOW, "чтобы укрепить дальнобойные возможности украинской армии". Военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал в эфире Украинского Радио, что это за снаряды и как они помогут нашей армии.
"Это невидимые ракеты, дальность полета которых составляет около 120 км. Из негативного, проблемного - чтобы максимально эффективно использовать, их надо запускать с высоты, в пределах 10 км. В современных условиях масштабной войны, серьезного насыщения системами ПВО - и у врага, и у нас - самолет на такую высоту может, конечно, подниматься, но это чрезвычайно сложно и есть серьезные риски, поскольку есть большие шансы его поражения. Поэтому в плане управляемых авиационных бомб в наше время авиация действует, как правило, на малых высотах, и их (бомб) дальность полета - это 100 км+ в лучшем случае", - пояснил он.
По словам Тимочко, у планерных авиабомб дальность полета еще меньше, что заставляет авиацию подлетать очень близко к фронту, чтобы поражать определенные цели. Преимущество этих ракет в их точности, что выгодно отличает их от российских ФАБов, КАБов.
"У нас нет настолько насыщенной системы ПВО, однако мы, безусловно, сбивали их самолеты. Во-вторых, враг очень сильно насытил воздух сейчас разведывательными беспилотниками, которые залетают вглубь. Часто беспилотники летают и над Днепром, и над Харьковом, Кривым Рогом и даже залетали в район Киевщины. Их сбивают, но риски есть. Но для того, чтобы применять управляемые ракеты, которые мы получим от наших союзников, надо будет решить много проблем", - признал военный.
В частности, один из важных нюансов - это количество JSOW. По его мнению, у ВСУ их точно не будет столько, сколько у россиян, чтобы можно было тоже выпускать по 100-200 штук в сутки. Во-первых, у нас нет столько авиации, а во-вторых - они в разы дороже российских бомб.
"В то же время они достаточно точные, поэтому одна ракета - одна пораженная цель. Относительно массовости их применения, то мы еще вряд ли будем знать. Это все уже будет по факту, когда будут вспыхивать пограничные российские склады и базы. Но также вопрос, будет ли разрешение относительно применения этих ракет по российским территориям", - подытожил Тимочко.
Украина получит JSOW - что известно
США выделили Украине новый пакет военной помощи. Туда войдут, в частности, боеприпасы класса "воздух-земля". Президент США Джо Байден официально подтвердил, что речь идет о бомбах JSOW для истребителей F-16.
Сейчас американцы могут иметь более 2000 единиц AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon)
Катков сказал, что США реализуют "элегантный план" по предоставлению Украине дальнобойного вооружения - авиабомбы JSOW можно легко превратить в крылатые ракеты большой дальности, и Украина может это сделать самостоятельно.