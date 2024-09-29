Они позволят поражать много целей, однако вопрос в том, будут ли ограничения на их использование.

Недавно появилась информация, что Украина получит американские управляемые авиабомбы JSOW, "чтобы укрепить дальнобойные возможности украинской армии". Военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал в эфире Украинского Радио, что это за снаряды и как они помогут нашей армии.

"Это невидимые ракеты, дальность полета которых составляет около 120 км. Из негативного, проблемного - чтобы максимально эффективно использовать, их надо запускать с высоты, в пределах 10 км. В современных условиях масштабной войны, серьезного насыщения системами ПВО - и у врага, и у нас - самолет на такую высоту может, конечно, подниматься, но это чрезвычайно сложно и есть серьезные риски, поскольку есть большие шансы его поражения. Поэтому в плане управляемых авиационных бомб в наше время авиация действует, как правило, на малых высотах, и их (бомб) дальность полета - это 100 км+ в лучшем случае", - пояснил он.

По словам Тимочко, у планерных авиабомб дальность полета еще меньше, что заставляет авиацию подлетать очень близко к фронту, чтобы поражать определенные цели. Преимущество этих ракет в их точности, что выгодно отличает их от российских ФАБов, КАБов.

Видео дня

"У нас нет настолько насыщенной системы ПВО, однако мы, безусловно, сбивали их самолеты. Во-вторых, враг очень сильно насытил воздух сейчас разведывательными беспилотниками, которые залетают вглубь. Часто беспилотники летают и над Днепром, и над Харьковом, Кривым Рогом и даже залетали в район Киевщины. Их сбивают, но риски есть. Но для того, чтобы применять управляемые ракеты, которые мы получим от наших союзников, надо будет решить много проблем", - признал военный.

В частности, один из важных нюансов - это количество JSOW. По его мнению, у ВСУ их точно не будет столько, сколько у россиян, чтобы можно было тоже выпускать по 100-200 штук в сутки. Во-первых, у нас нет столько авиации, а во-вторых - они в разы дороже российских бомб.

"В то же время они достаточно точные, поэтому одна ракета - одна пораженная цель. Относительно массовости их применения, то мы еще вряд ли будем знать. Это все уже будет по факту, когда будут вспыхивать пограничные российские склады и базы. Но также вопрос, будет ли разрешение относительно применения этих ракет по российским территориям", - подытожил Тимочко.

Украина получит JSOW - что известно

США выделили Украине новый пакет военной помощи. Туда войдут, в частности, боеприпасы класса "воздух-земля". Президент США Джо Байден официально подтвердил, что речь идет о бомбах JSOW для истребителей F-16.

Сейчас американцы могут иметь более 2000 единиц AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon)

Катков сказал, что США реализуют "элегантный план" по предоставлению Украине дальнобойного вооружения - авиабомбы JSOW можно легко превратить в крылатые ракеты большой дальности, и Украина может это сделать самостоятельно.

Вас также могут заинтересовать новости: