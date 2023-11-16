В США серьезно рассматривают учебно-тренировочный T-7A Red Hawk как базу для создания нового массового истребителя.

На Западе осознали необходимость в создании современного аналога F-16, который придет на замену этому замечательному, но устаревшему истребителю. Основным кандидатом на эту роль является учебный и тренировочный T-7A Red Hawk от корпораций Boeing и Saab.

Как пишет Defense Express, странам Запада нужен дешевый массовый истребитель для повседневной "черновой работы", для второго-третьего эшелона. Причем эта массовая машина нужна как можно быстрее, но очередь даже на устаревшие F-16, которые до сих пор производятся, расписана до 2027-2028 года, а поставки более дорогого и суперсовременного F-35 расписаны уже на 14 лет вперед.

Создавать новый самолет - это дорого и долго, не говоря о необходимости создавать еще одну линию производства. И здесь под рукой уже есть почти готовый T-7, который можно легко подстроить под новые задачи.

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Как отмечает Defense Express, сейчас Пентагон рассматривает два варианта выбора - начать массовое строительство Т-7 в 2025-2026 году на уже имеющихся производственных мощностях, или создать новый прототип легкого истребителя, который можно будет начать производить не ранее конца 2020-х годов.

На Западе начали масштабную модернизацию армий

Как писал УНИАН, в США решили существенно усилить огневую мощь своего ударного истребителя пятого поколения F-35 Joint Strike Fighter. Сейчас ВМС США устанавливают на него четыре новые ракеты класса "воздух-земля", включая малозаметную ракету AGM-158 JASSM.

Также вв США впервые показали концепт новой БМП XM30, которая должна заменить уже старенькую Bradley. Сейчас создание БМП XM30 постепенно выходит на финишную прямую. Для постоянной и непрерывной модернизации машина будет создана по модульному принципу.

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