Создание БМП XM30 постепенно выходит на финишную прямую. Эта машина должна завершить длительную историю с заменой БМП M2 Bradley в американской армии.

В США впервые показали концептуальное изображение новой боевой машины пехоты, которая должна заменить БМП M2 Bradley. Название новой версии пока дали довольно абстрактное - XM30.

Как пишет Defense Express, новая БМП создается по программе Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV), больше исходя из ее роли на поле боя. Впрочем, отмечает издание, опубликованное изображение, которое является "искусственно растянутым", "оставляет желать лучшего" относительно эпопеи по созданию этой машины.

Впрочем, можно предположить, что речь идет о классической современной БМП с передним расположением моторно-трансмиссионного отдела, отмечает Defense Express. В нижней лобовой детали и по бортам можно заметить демонстративно подчеркнутую бронезащиту в виде, скорее всего, элементов динамической защиты, которые дополнительно усилены накладными элементами. Новая БМП может быть вооружена автоматической пушкой большого калибра, которая значительно больше стандартных 25-и 30-мм образцов.

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Как отмечается в описании к изображению концепта, которое опубликовало ведомство армии США по закупкам, логистике и технологиям, огневая эффективность XM30 будет обеспечиваться способностью замечать и уничтожать врага вне действия его оружия. А для постоянной и непрерывной модернизации машина будет создана по модульному принципу. Но непосредственно в бою совместно с пехотой XM30 должен "оказывать поддержку с помощью современных сенсоров, летальных возможностей, защиты и интегрированному управлению миссией".

"То есть роль БМП нового поколения предполагает не только функцию транспорта и огневой поддержки, а командно-разведывательного ядра подразделения. При этом крайне важной опцией XM30 является то, что он должен быть "опционально пилотируемым", то есть иметь возможность действовать без экипажа вообще", - пишет Defense Express.

Отмечается, что этот концепт косвенно напоминает обоих финальных конкурсантов программы OMFV. В июне General Dynamics Land Systems (GDLS) и American Rheinmetall Vehicles получили контракты на общую сумму почти 1,6 миллиарда долларов и должны создать 11 прототипов своей машины.

Оружие в США - новости

Как сообщал УНИАН, ранее Минобороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin на сумму 4,8 миллиарда долларов на изготовление высокоточных снарядов GMLRS для ракетных систем HIMARS. Компания должна завершить работу над изготовлением необходимого количества снарядов до 30 октября 2026 года.

Также Пентагон подписал соглашение с Lockheed Martin на производство и поставку 126 истребителей F-35 стоимостью почти 7,8 млрд долларов. Она предусматривает изготовление 81 самолета модификации F-35A, 26 самолетов F-35B и 19 единиц F-35C. Соглашение компания должна выполнить до августа 2026 года.

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