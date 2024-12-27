Похоже что украинцы исчерпали запасы ракет, а новых уже не дают.

В середине ноября Украина получила долгожданное разрешение на использование западных ракет для ударов по России. После активного их использования в первые дни сегодня Украина заметно уменьшила интенсивность ракетных ударов по РФ, пишет The New York Times.

По словам высокопоставленных чиновников НАТО, применение этих ракет было эффективным, хотя эффект был ограниченным и не изменил траекторию войны. Но война также не обострилась, как некоторые боялись.

Адмирал Роб Бауэр, высший военный офицер НАТО, недавно заявил, что удары ракет ATACMS "серьезно поразили ряд" оружейных заводов и складов боеприпасов в России. По его словам, это заставило Россию перенести многие материально-технические объекты подальше от фронта.

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"Им не нравится, что ATACMS поступают в их собственную страну по воздуху - им не нравится, потому что они эффективны. Это ограничивает их способность эффективно воевать на фронте, и это то, чего вы хотите. Тогда вопрос в том, достаточно ли этого для победы?" - сказал адмирал Бауэр в одном интервью в начале декабря.

На тот момент, когда Украина получила разрешение на удары по РФ, у нее оставалось, вероятно, лишь около 50 ракет ATACMS, заявили NYT двое американских чиновников. По их словам, шансов получить больше не было. Ограниченные американские поставки уже были предназначены для развертывания на Ближнем Востоке и в Азии.

Официальные лица в Великобритании, которые вслед за Байденом позволили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow по территории России, также недавно заявили, что им нечего предоставить больше.

Ссылаясь на данные Министерства обороны России и российских военных блогеров (этим источникам УНИАН не советует доверять вообще), NYT пишет, что после получения разрешения от партнеров Украина осуществила не менее полудюжины ракетных ударов по территории РФ, в которых совокупно использовала не менее 31 ракету ATACMS и 14 ракет Storm Shadows.

По словам официальных лиц и аналитиков, наиболее разрушительной была атака ракетами Storm Shadows, осуществленная 20 ноября по бункеру российского командования вблизи города Марьино в Курской области.

NYT также напоминает, что уже 21 ноября Россия нанесла демонстративный удар ракетой "Орешник" по Днепру, назвав это ответом за удар по Марьино. А 27 ноября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов позвонил в Вашингтон, чтобы обсудить риски "эскалации". После этого звонка Украина две недели не запускала ATACMS или Storm Shadows, добавляет издание.

Некоторые аналитики утверждают, что Украина уменьшила количество ракетных ударов, потому что сначала целями были российские объекты, которые она давно хотела поразить. Сейчас, когда осталось немного ракет, Украина придерживает их на случай, если попадутся очень лакомые цели.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты пытаются высадиться на один из крупнейших островов в устье Днепра - Казацкий. Также противник пытается захватить небольшой плацдарм на правобережье, чтобы осуществлять огневое воздействие на ВСУ.

Также мы рассказывали, что HIMARS "разнес" полевое совещание оккупантов. В результате артиллерийского удара были ликвидированы трое российских военных в звании капитана. Кроме того, удалось поразить по меньшей мере пять единиц вражеской техники.

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