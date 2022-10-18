Западные чиновники отметили, что украинские силы "эффективно нейтрализуют" иранские беспилотники

Россия пытается разрушить электросеть Украины до зимы. Москве не хватает высокоточных ракет большой дальности.

Об этом пишет издание Politiko

Украина заявила, что Россия уничтожила почти треть ее электростанций в результате ракетных ударов на прошлой неделе. Это привело к отключению электроэнергии по всей стране, включая некоторые районы Киева и Николаев.

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При этом западные чиновники заявили, что Кремль "применяет преднамеренную стратегию по уничтожению украинской электросети", но все больше полагается на иранские беспилотники "Шахед", потому что запасы крылатых ракет заканчиваются.

"Наша оценка такова, что способность русских продолжать эти насыщающие залпы высокоточного оружия сейчас доходит до точки, когда это станет невозможным", - говорится в сообщении.

В свою очередь украинские силы "эффективно нейтрализуют многие" иранские беспилотники, прежде чем они попадут в ключевые стратегические цели.

"Однако они летают довольно медленно, поэтому их гораздо легче сбить стрелковым оружием и другими системами. Тактика заключалась в следующем: использовать их массово в надежде, что кто-то прорвется", - объясняют западные чиновники.

Также у России проблемы с кадрами, ведь российские силы возглавляет очень небольшое количество неопытных офицеров, быстро продвигаемых по службе.

Стоит отметить, что министерство обороны Великобритании также поставило под сомнение способность России наносить ракетные удары большой дальности, заявив, что российская оборонная промышленность "вероятно не способна производить современные боеприпасы с такими темпами, как они расходуются".

При этом министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли раскритиковал президента России Владимира Путина за "трусливые атаки беспилотников".

"Это отчаянные поступки человека, проигравшего войну на поле боя. Вот почему мы отправили ракеты ПВО. Он не сломит ни украинцев, ни нашу решимость встать на их сторону", - отметил Клеверли.

Иранские беспилотники в России - что известно

В середине августа появились сведения о покупке оккупантами дронов-камикадзе "Шахед-136" из Ирана. Первые доказательства применения этих беспилотников в Украине появились 13 сентября. Однако официальный Тегеран продолжает отрицать сделку.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что РФ в целом приобрела 2400 дронов-камикадзе у Ирана. Позже появилась информация, то Россия могла купить у Ирана дроны-камикадзе "Араш-2". В сравнении с "Шахед-136" они обладают более мощной боеголовкой и способны пролететь до 1700 километров.

По данным The Washington Post, Иран собирается продать России баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfagha. Их дальность стрельбы составляет 300 и 700 километров соответственно.

18 октября издание Reuters сообщило, что Иран согласился отправить РФ больше беспилотников и баллистические ракеты. Соглашение заключили во время визита первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера в Москву.

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