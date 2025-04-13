По словам эксперта, Ту-160М будет заполнять пробел в бомбардировочной авиации.

Россия приняла решение вернуть Ту-160 времен холодной войны в виде модернизированного варианта Ту-160М из-за того, что она нуждается в ударной платформе дальнего радиуса действия для нанесения ударов по целям в Украине. Об этом пишет американский журналист, политический и военный обозреватель Калеб Ларсон для 19FortyFive.

По словам эксперта, Россия может достаточно быстро поставить на вооружение больше бомбардировщиков, если введет свою обновленную версию устаревшего советского бомбардировщика.

Что известно о Ту-160М

Оригинальный Ту-160 или "Белый лебедь" дебютировал на вооружении советской армии в конце 1980-х годов.

Видео дня

"Делая упор на полезную нагрузку и скорость, белый самолет с поворотным крылом мог летать быстрее, чем многие истребители того времени, и мог похвастаться значительной дальностью полета", - отметил Ларсон.

Уже в наши дни Ту-160М начал изготавливаться в 2021 году, поэтому теперь имеет много обновлений бомбардировщика для 21 века. Несмотря на то, что планер Ту-160М имеет почти идентичный вид Ту-160, он все же был значительно модернизирован.

"Бомбардировщик был оснащен модернизированной авионикой, обновленным радаром и усовершенствованными двигателями, которые придают бомбардировщику большую дальность полета и топливную эффективность. Это жизненно важные улучшения для бомбардировщика, предназначенного для покрытия огромных расстояний в России. Ту-160М также может похвастаться обновленным комплексом систем радиоэлектронной борьбы, что поможет ему выжить во все более опасном и конкурентном воздушном пространстве", - объяснил журналист.

Почему Россия вернулась к производству Ту-160М?

Создание Ту-160М является не просто перезапуском старых производственных линий Ту-160, считает эксперт. По его словам, западные санкции тоже оказали значительное влияние на строительство реактивного бомбардировщика.

"Программа модернизации Ту-160 была запущена по личному решению президента. В рамках государственного контракта, заключенного между Минпромторгом и ОКБ Туполева, в сжатые сроки была полностью оцифрована конструкторская документация на самолет Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, а также возобновлено производство агрегатов планера. Оживилось сотрудничество ведущих промышленных предприятий Ростеха в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения", - говорится в пресс-релизе российского государственного информационного агентства "Тасс".

В свою очередь Ларсон подчеркнул, что пока оборонные приоритеты России не изменятся, Ту-160М будет заполнять пробел в бомбардировочной авиации как самый новый и современный российский бомбардировщик.

Роль Ту-160 в войне в Украине

По словам эксперта, этот самолет нашел новую и неожиданную роль в войне в Украине. С помощью противовоздушной обороны Украины российские истребители и вертолеты были отодвинуты подальше от линии фронта, что касается и российского бомбардировочного флота.

"Однако, учитывая высокую грузоподъемность таких бомбардировщиков, как Ту-160, этот и другие бомбардировщики используются Россией для запуска крылатых ракет ИХ-101 против украинской инфраструктуры, включая электростанции и военные объекты. Выполняя задачи в глубине российской территории, Ту-160 может наносить удары, не затрагивая все более мощную и эффективную сеть противовоздушной обороны Украины", - отметил обозреватель.

Журналист считает, что такие ударные миссии являются дорогими и увеличивают износ бомбардировщиков, в результате чего растут потребности РФ в техническом обслуживании для того, чтобы поддержать бомбардировщики в воздухе.

Эксперт добавил, что возвращение Ту-160М свидетельствует о том, что Россия до сих пор зависит от украинских бомбардировщиков большой жальности и мощности, даже если эти самолеты не летают в спорном воздушном пространстве.

"Развертывание бомбардировщиков показывает, что, несмотря на борьбу с реалиями западных санкций, ограниченный оборонный бюджет и технологические неудачи - и, возможно, самое главное, трудности с запуском в производство ПАК ДА, - Ту-160М, вероятно, будет основой российских бомбардировочных сил и в будущем. Он также будет краеугольным камнем российского стратегического сдерживания", - подытожил Ларсон.

Другие интересные материалы о самолетах РФ

Ранее военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров оценил последствия уникальной операции по уничтожению российского Ту-22М3. По его словам, такая операция очень важна, ведь теперь россияне не могут восстанавливать эти самолеты.

Также сообщалось, что Россия передала Алжиру как минимум один Су-35. Кроме того, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что страны готовятся к возможной отправке еще нескольких самолетов такого типа.

Вас также могут заинтересовать новости: