В Германии еще продолжаются переговоры по этому вопросу.

Великобритания готова поддержать Германию, если она решит отправить Украине ракеты Taurus. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Telegraph.

Ранее на этой неделе будущий канцлер Германии Фридрих Мерц дал понять, что готов дать "зеленый свет" на поставку ракет Киеву – но только с согласия союзников. Речь идет о Франции и Великобритании.

Британский чиновник, который занимается внешней политикой, сообщил изданию, что Великобритания уже давно выступает за то, чтобы Германия передала Украине ракеты Taurus.

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"Мы продолжаем работать с нашими партнерами, в том числе с Германией, чтобы обеспечить Украину наилучшими средствами для защиты ее суверенной территории. Taurus – это мощная система крылатых ракет, которая может поражать цели в глубине российской территории, что делает ее потенциальным оружием, которое может изменить правила игры в руках украинских войск", – заявил британский источник.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который идет в отставку, ранее отказывался передавать Украине эти ракеты. Он опасался эскалации, которая бы могла втянуть Берлин в войну с Москвой. В свою очередь Мерц, который заменит Шольца на этом посту, похоже, готов пойти на такой шаг.

Высокопоставленный депутат от партии Мерца (ХДС) заявил, что в коалиции еще продолжаются переговоры по этому вопросу. И поддержка Лондона, по его словам, поможет Берлину принять окончательное решение.

"Поставка Taurus пока остается предметом споров... Я пока не вижу здесь консенсуса, тем более, что стороны не пришли к согласию по ключевым вопросам политики безопасности в коалиционном соглашении. Я пока не вижу, что Taurus будут доставлены. Любое влияние со стороны руководства Великобритании, чтобы наконец убедить Германию поставить Taurus, может помочь и очень приветствуется", – добавил Родерих Кизеветтер.

Ракеты Taurus для Украины: это стоит знать

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть весомые аргументы как против поставки Украине ракет Taurus, так и в пользу этого шага. Он осудил публичное обсуждение этого вопроса и призвал к сдержанности.

В то же время генсек союзной к будущему канцлеру Фридриху Мерцу партии СДПГ Маттиас Мирш говорит, что Украина может так и не увидеть этих ракет. По его словам, Мерц изменит свою позицию, как только узнает секреты о Taurus.

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