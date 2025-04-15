Писториус о Taurus для Украины: Есть весомые аргументы против этих поставок

Чиновник возмущен, что вопрос вооружений снова вынесли на публичное обсуждение.

Исполняющий обязанности министра обороны Германии Борис Писториус заявил, что существуют весомые аргументы как в пользу поставок Украине крылатых ракет Taurus, так и против этого. Следовательно, он призвал к сдержанности при обсуждении этого вопроса.

Как сообщает ARD, об этом Писториус заявил во время выступления на съезде Социал-демократической партии Германии. Глава Минобороны страны отметил, что не понимает тееденции всегда публично обсуждать вопросы вооружения.

Комментируя заявление потенциального нового канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что ракеты будут поставляться только в координации с европейскими партнерами, Писториус заявил, что "не знает ни одного европейского партнера с такой системой".

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Зато заместитель председателя парламентской группы Христианско-демократического союза Иоганн Вадефуль, который может занять пост министра обороны Германии, заявил, что считает возможным найти совместное решение с СДПГ по поставке крылатых ракет. Политик убежден, что эти ракеты могут стать инструментом Мерца для изменения политики России.

Taurus для Украины

Как известно, Киев долгое время призывал Берлин согласовать отправку дальнобойных ракет, которые помогли бы украинской армии в войне с российскими оккупантами. Против этого решения всегда выступал действующий канцлер Олаф Шольц.

На днях лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц подтвердил свою готовность предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он отметил, что такое решение должно быть принято только при условии согласования с европейскими партнерами и союзниками по НАТО.

Ракеты Taurus имеют дальность до 500 километров и способны пробивать укрепленные объекты. Напомним, в прошлом году россияне публиковали аудиозапись, на которой якобы немецкие военные обсуждали возможность передачи Украине Taurus и потенциальные удары по Крымскому мосту.

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