Противника атаковали заметными беспилотниками, отметил аналитик.

Идет война в Украине, и для "бавовны" в Татарстане использовали украинские дроны-камикадзе, которые одними из последних были приняты на вооружение в нашем государстве.

Об этом сказал военный обозреватель Михаил Жирохов в эфире "Радио Свобода". "Эти дроны - они заметные. Это одни из последних дронов, которые приняты на вооружение... Это дрон самолетного типа. Он был сделан из тех дронов, которые использовались до войны для грузовых перевозок", - отметил он.

По словам эксперта, изготавливала грузовые дроны фирма в Харькове. "Где она сейчас находится - никто не знает. Но она переделывала эти грузовые дроны именно в дроны-камикадзе", - заявил он. Жирохов отметил, что на европейской части РФ уже не осталось участков, куда не могут достать украинские дроны.

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"Еще в январе-феврале наши дроны поражали Ленинградскую область... Это нормальная сейчас ситуация. Проблема - в масштабировании и в том, какую боевую часть несет дрон. Да, российская ПВО достаточно неплохая, но дроны прорываются. И я думаю, этих ударов со временем будет все больше", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, утром 2 апреля в сети сообщили, что дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске в Татарстане. Отмечалось, что беспилотник попал в технологическую установку, после чего начался пожар.

Кроме того, по информации СМИ, Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало завод по сборке беспилотников-камикадзе типа "Шахед" в Татарстане. В результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей. Как известно, речь идет о поражении территории, находящейся на расстоянии тысяча километров от нашего государства.

Сейчас осведомленные источники подтвердили УНИАН, что за атакой на НПЗ в Татарстане стоят СБУ и ГУР. С помощью дальнобойного дрона был поражен НПЗ в Нижнекамске, входящий в пятерку крупнейших в России.

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