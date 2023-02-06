Эксперт отметил, что как бы россияне не модернизировали советский танк Т-72, "но конструктивно он остается Т-72".

Военный эксперт Олег Жданов назвал преимущества западных танков, которые получит Украина, по сравнению с российской техникой. По его словам, танки Leopard превосходят в точности наведения даже российские Т-90.

"Технологически западные танки, к примеру, версия Leopard 2А5, которую передает нам Германия, она конечно в точности и скорости наведения превосходит даже российский танк Т-90 "Прорыв", я уже не говорю о Т-72", – пояснил он во время эфира на своем канале в YouTube.

Кроме того, как бы россияне не модернизировали советский танк Т-72, "но конструктивно он остается Т-72".

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"Т-80 тоже остается Т-80. Это никак не новый по конструкции танк. А вот Leopard А5, да, это более современная (техника – ред.) или даже Leopard А4 готов конкурировать с этими танками и он технологически лучший, более оснащен. Все зависит от версии комплектования. Ну, надеюсь, что нам дадут не самую плохую комплектацию этих танков. Да-да, тогда российских танкистов ждет огромный сюрприз на поле боя", – подчеркнул Жданов.

Западные танки для Украины: последние новости

В Польшу прибыл первый танк Leopard 2, который Канада отправила Украине в рамках нового пакета военной помощи. Всего страна передаст четыре таких танка.

Кроме того, Португалия передаст Украине определенное количество танков Leopard 2, которые у нее есть. Однако количество и сроки поставки пока неизвестны.

В то же время член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский отметил, что для полного освобождения оккупированных Россией территорий Украины необходимо от 500 до 700 танков. Киев не будет давать гарантий неиспользования западной техники против целей в РФ.

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