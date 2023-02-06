В Минобороны Канады заявили, что начнут вместе с союзниками обучать ВСУ пользоваться этой техникой.

В Польшу прибыл первый танк Leopard 2, который Канада отправила Украине в рамках нового пакета военной помощи.

"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы безвозмездно передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро начнем обучать Вооруженные силы Украины пользоваться этой техникой", - сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter.

По ее словам, Канада продолжит поддерживать Украину в борьбе с агрессией Российской Федерации.

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Танки Leopard для Украины

УНИАН сообщал 4 февраля, что Канада отправила первый основной боевой танк Leopard 2 для нужд Вооруженных сил Украины. Всего планируется передача четырех таких танков.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в первой волне передачи оружия от партнеров ВСУ поступит от 120 до 140 единиц современных западных моделей танков.

Как известно, в январе правительство Германии официально согласовал передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и позволил другим странам реэкспортировать немецкие танки.

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