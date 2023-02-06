В Польшу прибыл первый танк Leopard 2, который Канада отправила Украине в рамках нового пакета военной помощи.
"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы безвозмездно передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро начнем обучать Вооруженные силы Украины пользоваться этой техникой", - сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter.
По ее словам, Канада продолжит поддерживать Украину в борьбе с агрессией Российской Федерации.
Танки Leopard для Украины
УНИАН сообщал 4 февраля, что Канада отправила первый основной боевой танк Leopard 2 для нужд Вооруженных сил Украины. Всего планируется передача четырех таких танков.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в первой волне передачи оружия от партнеров ВСУ поступит от 120 до 140 единиц современных западных моделей танков.
Как известно, в январе правительство Германии официально согласовал передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и позволил другим странам реэкспортировать немецкие танки.