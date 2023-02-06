В правительстве ФРГ отметили, что немецкие обязательства по этому снабжению остаются в силе.

Федеральное правительство Германии ожидает "быстрой" поставки Украине боевых танков Leopard 2.

Как пишет Spiegel, зампред правительства Вольфганг Бюхнер подчеркнул, что "немецкие обязательства остаются в силе". Впрочем, он не смог предоставить никакой информации о деталях и обязательствах других правительств.

Танки Leopard для Украины

Как известно, в январе правительство Германии официально согласовал передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и позволил другим странам реэкспортировать немецкие танки.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в первой волне передачи оружия от партнеров ВСУ поступит от 120 до 140 единиц современных западных моделей танков.

4 февраля Канада отправила первый основной боевой танк Leopard 2 для нужд Вооруженных сил Украины. Всего планируется передача четырех таких танков. Он уже прибыл в Польшу.

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