В частности, в условиях дроновой войны наиболее уязвимой является верхняя полусфера танка.

У американских танков Abrams на поле боя в Украине есть ряд проблем, связанных с их защитой, поэтому сейчас возникла потребность в их модернизации. Об этом сказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире телемарафона.

"Что касается танков, то, к сожалению, на экспорт американцы передают Abrams несколько в другой комплектации, чем те, что используют сами. У танков Abrams "сэндвичное одеяние", которое состоит из нескольких слоев различных материалов, в том числе слой металла из обедненного урана, а это довольно твердый материал, который американцы для себя используют и никому его не передают. А на танках, которые передавались, в частности, Украине, этот слой был заменен на другой вид брони, поэтому произошло ослабление бронированной защиты", - рассказал он.

По его словам, ВСУ вынуждены были использовать типичный для нас и не присущий для стран НАТО такой способ защиты танков, как динамический, который защищает от кумулятивных средств поражения.

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"Обвесы динамической защитой делают этот танк тяжелее, поэтому идет большая нагрузка на двигатель, на ходовую систему и он становится менее поворотливым. Тем не менее, это компромисс между классической защитой и той защитой, которая осуществляется Украиной", - добавил эксперт.

Лакийчук также рассказал, что в условиях дроновой войны наиболее уязвимой частью танков, и не только Abrams, является верхняя полусфера, когда идет вертикальный удар - сверху вниз. "Сейчас мы используем для защиты этой части различные мангалы и другие приспособления. Посмотрим какие варианты еще предложат американские конструкторы", - добавил он.

Танки Abrams в Украине

Как сообщал УНИАН, осенью 2023 года танки M1 Abrams, предоставленные США, начали поступать в Украину для усиления ее обороноспособности в войне против России. Украинские военные получили необходимую подготовку для их использования.

Army Recognition сообщило, что США планируют модернизировать танки Abrams в модификации M1A1 с учетом их боевого опыта в Украине. На фронте танки столкнулись с уязвимостью к противотанковым средствам поражения, а также с логистическими сложностями и большим расходом топлива.

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