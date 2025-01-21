Основные трудности применения этих танков включали высокую уязвимость к современному противотанковому оружию, такому как Javelin и Stugna-P.

США планируют модернизировать танки Abrams в модификации M1A1 с учетом их боевого опыта в Украине. На фронте танки столкнулись с уязвимостью к противотанковым средствам поражения, а также с логистическими сложностями и большим расходом топлива, пишет Army Recognition.

Ожидается, что следующее поколение "Абрамсов" в модификации M1A3 должно стать более живучим, легким и экономичным.

Применение танков Abrams в Украине выявило критические уязвимости, которые стали основой для разработки M1A3. Основные трудности применения этих танков включали высокую уязвимость к современному противотанковому оружию, такому как Javelin и Stugna-P, а также логистические сложности из-за большого веса и высокого расхода топлива.

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В частности, модернизированные Abrams M1A3 будут иметь следующие нововведения:

гибридно-электрическая силовая установка, сокращающая расход топлива на 50%.

модульная архитектура открытых систем для быстрого внедрения новых технологий.

беспилотная башня для повышения безопасности экипажа.

системы активной защиты для нейтрализации угроз от дронов и современных боеприпасов.

интеграция приложений искусственного интеллекта для улучшения ситуационной осведомленности и автоматического целеуказания.

Танки Abrams на украинском фронте

Танки M1 Abrams, предоставленные США, были переданы Украине для усиления ее обороноспособности в войне против России. Они начали прибывать осенью 2023 года, и украинские военные получили необходимую подготовку для их использования.

Особенности Abrams на фронте в Украине:

вооружены 120-мм гладкоствольной пушкой, которая эффективна против бронетехники противника;

оснащены композитной броней, обеспечивающей высокую устойчивость к современным средствам поражения;

турбинный двигатель обеспечивает мобильность даже в сложных условиях.

танки активно применяются для прорыва оборонительных позиций и выполнения тактических задач.

Эти танки стали важным дополнением к арсеналу ВСУ, помогая сдерживать российские атаки и осуществлять контрнаступательные операции.

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