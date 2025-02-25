Российский истребитель "пятого поколения" недавно принял участие в выставке Aero India.

Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковый снимок, на котором можно видеть российский истребитель "пятого поколения" Су-57 на иранской авиабазе в городе Бендер-Аббас. На это обратил внимание портал The War Zone.

Также в сеть выложили видео, на которых видно Су-57 на иранском аэродроме.

Кроме Су-57 на снимке от Maxar можно видеть пару американских патрульных самолетов P-3 Orion, проданных Ирану до революции 1979 года и тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76.

По словам специалистов, Су-57 приземлился в Иране на пути домой с международного авиасалона Aero India 2025, который проходил в индийском городе Бенгалуру.

Неизвестно, покинул ли Су-57 Бендер-Аббас или все еще остается на иранской авиабазе. Сейчас в социальных сетях циркулируют неподтвержденные данные о том, что пребывание самолета в Иране было продлено из-за проблем с двигателем.

Стоит также добавить, что на сегодня нет подтвержденной информации об интересе Ирана к приобретению Су-57, хотя Исламская Республика довольно активно закупает российское вооружение. Речь, в частности, об истребителях Су-35 поколения 4+.

Истребитель Су-57 - справка

Россияне позиционируют Су-57 в качестве истребителя "пятого поколения", который разработала российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Сейчас единственным эксплуатантом самолета остается сама РФ.

Ранее стало известно, что Алжир стал первым иностранным покупателем истребителя. По информации российских СМИ, самолет передадут зарубежному покупателю в этом году.

Алжирские пилоты якобы уже начали проходить обучение. Общее количество самолетов, а также стоимость контракта стороны не разглашают.

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