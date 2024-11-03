Отправка Су-57 в КНР может стать намеком Москвы на расширение сотрудничества с Пекином.

Российский Су-57 впервые заметили в Китае. Это может говорить о том, что РФ планирует расширить сотрудничество с КНР, пишет Defense Express.

Су-57 совершил показательный полет во время подготовки к аэрокосмической выставке Airshow China 2024 в Чжухае. Российские пропагандисты говорят о том, что это может быть предсерийный истребитель Т-50-4 с бортовым номером 054.

В РФ называют Су-57 истребителем пятого поколения, но он относится к поколению 4++, отметили в издании. Об этом говорит и тот факт, что оккупанты используют его для пусков ракет Х-59, которые не влезают во внутренние отсеки.

В середине 2019 года Китай прекратил производство J-20 с российскими двигателями, а уже в 2021 году был представлен обновленный J-20A с WS-10C Taihang, напомнили в издании.

Прибытие российского Су-57 на выставку в Китае может говорить о желании РФ публично показать Пекину, что этот истребитель уже показал себя в боевых условиях, считают в издании. Помимо этого Россия может намекать на расширение сотрудничества с КНР в оборонно-промышленном комплексе.

В Китае же продолжают публично отрицать факт сотрудничества с РФ. Несмотря на это, в 2023 году КНР помогала России производить оружие для войны против Украины, включая Ми-17, Су-35 и С-400, поделились в издании.

Су-57 - что известно

Су-57 выпускается с 2019 года. Это российский истребитель поколения 4++, который поступил на вооружение вражеской армии с 2022 года.

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что Су-57 очень опасны для Украины. По его словам, российский истребитель имеет низкую радиозаметность.

Кроме того, OSINT-исследователи Frontelligence Insight выяснили, что РФ закупает детали для создания Су-57 в обход санкциям. Например, Россия приобрела станок Siemens KLE 360, который изготавливают в Германии.

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