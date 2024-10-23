Сообщается, что на их эксплуатацию и техническое обслуживание потратили более 12 миллиардов долларов.

За шесть лет истребители-невидимки F-35 армии США так и не достигли целей подготовки, несмотря на то, что на их эксплуатацию и техническое обслуживание потратили более 12 миллиардов долларов. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на отчет правительственного надзорного органа - Счетной палаты США.

Отмечается, что в данном отчете было проанализировано, насколько хорошо американские самолеты достигли желаемых показателей готовности к выполнению миссий в финансовые годы с 2018 по 2023.

"Показатель готовности самолета к выполнению миссии — это процент от общего времени, когда самолет может летать и выполнять хотя бы одну миссию", - уточняется в публикации.

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В результате анализа установлено, что используемый ВВС США истребитель F-35A "не достиг своих целей готовности к выполнению миссии ни в один из рассмотренных лет", как и варианты F-35B и F-35C, используемые Корпусом морской пехоты и ВМС.

Как пишет издание, другие самолеты, которые не достигли своих целей за все шесть лет, включали F-22 Raptor, EA-18G Growler, F/A-18 A-D Hornets, AV-8B Harrier и F-15E Strike Eagle.

F/A-18 E/F Super Hornets, F-16D, F-15D и A-10 Warthog достигли своих целей только за один год, а F-16C и F-15C - за три года из шести.

Кроме того, в анализе акцентируется, что "ни один из 15 вариантов тактических самолетов не достиг своих целей по выполнению миссий в 2023 финансовом году".

Комментируя указанный отчет, исполнительный директор программы F-35 Joint Program Office генерал-лейтенант Майк Шмидт заявил, что "F-35 доказал свою эффективность в бою и служит в 14 военных службах по всему миру":

"Как краеугольный камень будущего истребительного флота, F-35 позволяет истребителю доминировать в небе в самых сложных боевых условиях против самых сильных противников в мире".

По словам генерала, его офис работает с Пентагоном и отраслевыми партнерами над улучшением ставок готовности к выполнению миссий. При этом он добавил, что при наличии запасных частей и ремонтных материалов ставки, как правило, выше.

"Учитывая это, я не удовлетворен нашей готовностью сегодня, и наша команда делает все возможное, чтобы повысить готовность до уровней, которых ожидают наши пользователи", - заявил Шмидт.

Истребители-невидимки F-35 - что сообщалось ранее

Напомним, ранее в The Telegraph писали, что истребитель F-35 пережил немало турбулентности примерно за 30 лет с тех пор, как Пентагон впервые задумал разработку универсального истребителя-невидимки.

Отмечалось, что более года назад были заморожены поставки новых самолетов F-35 из-за проблем с тестированием новейшего программного обеспечения. Некоторое время назад поставки все же возобновились, однако для этого правительство США и Lockheed Martin пришли к компромиссу временно снизить стандарт ПО.

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