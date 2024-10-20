Великобритания и Германия подпишут историческое соглашение по безопасности: что оно предусматривает

Этот договор также считается первым шагом к более широкому соглашению между Великобританией и ЕС.

На этой неделе Великобритания подпишет важное оборонное соглашение с Германией, что станет шагом к укреплению военных и безопасностных связей с ЕС. Договор предусматривает совместные военные учения на восточной границе НАТО, вероятно, в Эстонии и Литве, а также совместные закупки и разработку оружия нового поколения, пишет The Times.

Министр обороны Джон Хили надеется, что соглашение укрепит оборонные отрасли обеих стран, что является критически важным, поскольку Запад испытывает необходимость пополнить запасы оружия после поддержки Украины. Этот договор также считается первым шагом к более широкому соглашению между Великобританией и ЕС по обороне, разведке, энергетике и борьбе с нелегальной миграцией.

Соглашение с Германией станет наиболее значимой двусторонней договоренностью для Великобритании после договора Ланкастер-Хаус с Францией 2010 года, закрепившего тесное военное сотрудничество между странами. Германия, которая после вторжения России в Украину увеличила расходы на оборону, теперь занимает второе место по военным расходам среди стран НАТО.

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Британские войска, размещенные в Эстонии, получат новые беспилотники, радиосистемы и усовершенствованные технологии для улучшения боевой подготовки в рамках проекта "Асгард". Хили подчеркнул, что это поможет сделать войска более маневренными и технологически оснащенными для преодоления значительно больших противников.

Великобритания также присоединится к новой инициативе по созданию современных ракет большой дальности вместе с Германией, Францией, Польшей и Италией. Эти ракеты будут иметь больший радиус действия, чем Storm Shadow, которые Украина успешно использовала в атаках на российские военные объекты в Крыму и Черном море.

Европа готовится к войне

Нидерланды существенно увеличат расходы на оборону, чтобы быть готовыми к возможной войне с РФ. Правительство страны увеличит расходы на оборону на 2,4 миллиарда евро в год, а также на 1,5 млрд евро дополнительных расходов на "боевую мощь". Также будет восстановлен танковый батальон, закуплено больше истребителей F-35 и добавлено противолодочные фрегаты.

А Бельгия недавно обнаружила, что у нее хватит боеприпасов только на 24 часа войны. Теперь выяснилось, что у нее нет ПВО, и страна нуждается в комплексах Patriot.

Это при том, что на территории Бельгии находится один из критически важных для всего Альянса объектов инфраструктуры - морской порт Антверпен, который при необходимости должен стать одним из ключевых перевалочных пунктов при переброске войск и вооружения из США в Европу.

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