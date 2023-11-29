В частности, эти истребители укрепят способность Украины наносить потери российским оккупантам, но надо понимать, что не существует единой системы, которая фундаментально способна изменить ход войны.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг сообщил как многоцелевые истребители F-16 изменят ситуацию на поле боя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции после заседания Совета Украины-НАТО на уровне глав МИД с участием украинского главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы. В то же время он приветствует решение Дании, Нидерландов и Норвегии передать Украине истребители F-16 и что уже начались учения украинских пилотов.

Генсек напомнил, что несколько недель назад в Румынии был основан центр по обучению украинских пилотов, а в США заверили, что союзникам разрешено доставить самолеты в Украину.

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"Я не могу назвать вам точную дату, но надеюсь, что передача начнется как можно скорее", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что самолеты уже готовы, но надо подготовить пилотов.

"Важно, что, конечно, F-16 изменят ситуацию. Они укрепят способность Украины наносить потери российским силам вторжения. Также F-16 помогут еще больше укрепить воздушную оборону Украины", - пояснил генсек.

По его мнению, одновременно надо осознавать, что не существует "серебряной пули" (магического средства) или единой системы, которая сама по себе фундаментально меняет ситуацию на поле боя.

"Это вопрос многих различных возможностей, которые одновременно работают вместе, чтобы оттеснить россиян назад. Мы должны быть готовы к долгой и упорной борьбе. Я приветствую поставки современных боевых танков, Himars, крылатых ракет и передовых систем противовоздушной обороны, а также поставки F-16, но не существует "серебряной пули" или единой системы, которая бы фундаментально изменила ситуацию на поле боя", - сказал Столтенберг.

Отдельно он отметил, что на прошлой неделе 20 стран-членов НАТО согласились сформировать коалицию по противовоздушной обороне для Украины.

"Это позволит помочь защитить Вооруженные Силы Украины и города, а также сохранить жизнь украинцев. Сейчас мы превращаем комплексный пакет помощи НАТО в многолетнюю программу помощи, помогаем Украине осуществить переход из советской эры на вооружение и стандарты НАТО и чтобы сделать украинские силы полностью совместимыми с нашими", - добавил Столтенберг.

Истребители F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что ключом к успеху во время деоккупации украинских территорий является преимущество в воздухе. Игнат подчеркнул, что Украина не сможет проводить успешные наземные операции по деоккупации без превосходства в воздухе.

По его мнению, украинская армия нуждается а около 150 истребителях F-16, но еще необходимо получить учебно-боевые самолеты и специальную технику к ним. По его словам, наши авиаторы уже летают на F-16 с инструкторами и ожидают н самостоятельные полеты.

Недавно в Пентагоне объявили, что США уже начали обучение украинских пилотов на западных истребителях. "Коалицию возможностей" по развитию украинских Воздушных сил Украины согласился возглавить глава Пентагона Лойд Остин.

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