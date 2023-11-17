Тем временем Пентагон работает над вопросом обеспечения поставок запасных частей для тех самолетов, которые Украине предоставят европейцы.

США начали обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Кроме того Пентагон сейчас работает над вопросом стабильного обеспечения запасными частями тех самолетов, которые будут переданы Украине по окончании этого обучения. Об этом сообщает Министерство обороны США.

"Чтобы убедиться, что украинцы успешно управляют этими F-16, украинские пилоты начали тренироваться в США и Европе как по выполнению полетов, так и по техническому обслуживанию", – говорится в сообщении.

Пентагон отмечает, что с поставкой этих F-16 в Украину поддержка не прекратится. Для нормальной эксплуатации самолетов им потребуются запасные части. Хотя сами самолеты передают Украине европейские страны (Нидерланды, Дания и Норвегия), США готовы взять на себя поставки запчастей.

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Заместитель министра обороны США Уильям А. ЛаПлант отметил, что без стабильных поставок запчастей самолеты не смогут летать уже через несколько месяцев.

"Мы не допустим этого. И именно потому, что другие страны предоставляют свои самолеты, мы должны убедиться, что если они не предоставят запчасти, мы найдем запчасти и предоставим их", – заверил чиновник.

Обучение украинцев на F-16

Как писал УНИАН, на днях в Сети появились кадры первых полетов украинских пилотов на F-16 в Румынии. Обучение будет проходить в европейском учебном центре F-16 на военно-воздушной базе Фетешти в 150 километрах к востоку от румынской столицы Бухареста.

Также известно, что другая группа пилотов в октябре завершила курс языковой подготовки в США и начала обучение на F-16 на авиабазе в американском штате Аризона. Там находится главный учебный центр ВВС для самолетов F-16.

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