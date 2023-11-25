Без них комплексно оценить влияние количества F-16 на войну с РФ невозможно.

Американские истребители F-16, которые рассчитывает получить в свой авиафлот Украина, мощное оружие, способное переломить ход войны с Россией.

Многие украинцы задаются вопросом, сколько именно ВСУ нужно таких самолетов, рассчитывая на "легкий" ответ. Однако этот вопрос более комплексный, нежели просто статистика, указывает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Для понимания влияния F-16 на войну с Россией, нужно ответить еще как минимум на 5 вопросов, взаимосвязанных с темой вооружения этими истребителями.

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"Ответа на вопрос "Сколько ВС ВСУ нужно истребителей F-16, чтобы они изменили ход войны?", не зная ответов на всё вышеизложенные моменты, существовать просто не может", - указал Коваленко.

Ключевыми эксперт назвал несколько:

1. Без обученных пилотов самолеты F-16 не взлетят. Эта проблематика понятна всем еще с прошлого года. Мало получить просто "истребители", к ним нужны и специалисты: помимо пилотов, это обслуживающий персонал, инфраструктура, новые аэродромы и взлетные полосы, указал Коваленко.

2. С какой номенклатурой вооружений нам будут переданы F-16 - пока что вопрос без ответа. Есть два варианта: полная "начинка" для истребителя и более ограниченный F-16.

"Ведь F-16 без соответствующего комплекса вооружений, мало чем отличается как эффективное орудие уничтожения врага от советского МиГ-29", - отметил военно-политический обозреватель.

Уже понятно, что Украина наверняка получит в комплексе с F-16 ракеты класса "воздух-воздух" малого и среднего радиуса действия. "Модификаций AIM-9 - это база, без них никак", - уточнил Коваленко. Ключевой вопрос заключается в том, какие именно мы получим модификации ракет AIM-120 AMRAAM: ограниченные расстоянием до 100 км или же с возможностью бить дальше?

3. Вопрос о модификации бомб. Не менее важно понимание, будут ли в арсенале F-16 тактические планирующие управляемые бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon, и если да, то в какой модификации. Есть варианты с дальностью поражения целей от 100 км до 500 км. При наилучшем варианте, Украина сможет перехватить инициативу в применении КАБов у россиян, уверен Коваленко.

4. Украине важно получить определенные ракеты вместе с F-16. В частности, боеголовки AGM-158 JASSM, которые по своим возможностям сравнимы с британскими Storm Shadow и Scalp EG, акцентирует эксперт. Еще один важный момент - будут ли вместе с истребителями противокорабельные ракеты AGM-119. Они могут "работать" по надводным объектам на расстоянии до 55 км и более, их важно получить в "комплексе" с F-16.

5. Наводки от партнеров - один из ключевых моментов. До конца не понятно, будет ли западная авиация дальнего радиолокационного обнаружения помогать "украинским" F-16 наводить все это дальнобойное вооружение по армии РФ. "Ведь без самолётов типа AEW&C, или как они известны у нас AWACS, по аналогии с наиболее известным самолётом разведчиком Boeing E-3 Sentry, эффективность F-16 снижается в разы, до уровня, опять-таки, среднестатистического МиГ-29", - указал Коваленко.

По его словам, 100%-го ответа на вышеупомянутые вопросы у Украины нет, поэтому сложно судить, сколько нам нужно F-16 для получения "преимуществ", и почувствует ли на себе их присутствие фронт.

В Воздушных силах рассказали об ожиданиях от F-16

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат считает, что истребители F-16 способны серьезно изменить расклад сил в украинском небе.

Он прокомментировал тезис главы Минобороны Эстонии, который на днях преуменьшил значение этих самолетов для Украины. Игнат оспорил его мнение, но высказал опасение: при получении "старых" модификаций F-16, они могут оказаться не лучше по характеристикам от авиации России.

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