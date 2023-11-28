Он назвал необходимое количество истребителей.

Ключом к успеху во время деоккупации украинских территорий является преимущество в воздухе. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью изданию "Новинарня".

Его спросили, станут ли американские истребители F-16 "панацеей" для освобождения Крыма. "Станет, но не самолетом единым. Надо смотреть комплексно. Без контроля воздуха невероятно сложно это сделать. Мы не сможем проводить успешные операции наземные по деоккупации без превосходства в воздухе. Преимущество в воздухе - это ключ к успеху", - ответил он.

По мнению представителя Воздушных сил, украинской армии необходимо около 150 таких истребителей, но также нужно получить учебно-боевые самолеты и специальную технику к ним.

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F-16 для Украины: последние новости

Недавно в Пентагоне объявили, что Соединенные Штаты Америки уже начали обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Кроме того, глава Министерства обороны Лойд Остин вызвался возглавить "коалицию возможностей" по развитию украинских Воздушных сил Украины в вопросе управления истребителями.

Игнат в эфире информационного телемарафона сообщал, что сейчас украинские пилоты летают на этих самолетах с инструкторами, однако находятся в ожидании самостоятельных вылетов.

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