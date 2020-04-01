США приняли на вооружение систему наблюдения за спутниками "Космический забор"

Space Fence способен одновременно сопровождать 200 тысяч космических объектов, а за сутки обработать данные 1,5 миллиона обнаруженных целей.

Космические силы США приняли на вооружение систему наблюдения за спутниками Space Fence ("Космический забор").

Основу системы составляет радиолокационная станция S-диапазона (2-4 гигагерца). Американцы решили разработать новую систему из-за значительного увеличения объектов на орбите, сообщает Громадське со ссылкой на C4ISRNET

"Космический забор" состоит из приемно-передающих модулей на базе нитрида галлия, он расположен на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова, Микронезия).

Разработала систему компания Lockheed Martin, стоимость подписанного в 2014 году контракта составила 914 миллионов долларов. По данным компании, Space Fence способен одновременно сопровождать 200 тысяч космических объектов, а за сутки обработать данные 1,5 миллиона обнаруженных целей.

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"Наши космические возможности имеют решающее значение для нашей национальной обороны и образа жизни, поэтому Space Fence настолько важна для повышения нашей способности выявлять, характеризовать и отслеживать угрозы", - сказал генерал Джей Рэймонд, начальник отдела космических операций Космических сил США.

По договоренности с Евросоюзом, часть данных, выявленных "Космическим забором", будет передаваться Европейскому космическому агентству и Европейской организации спутниковой метеорологии.

Также в 2014 году США подписали соглашения о предоставлении данных системы ряду стран и 44 компаниям. В частности, воспользоваться ими смогут Великобритания, Италия, Франция, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея.

Напомним, Космические силы США были созданы в декабре 2019 года по поручению президента Дональда Трампа. Новый род войск призван защищать интересы национальной безопасности США в космосе.