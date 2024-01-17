Бронетехника Bradley сыграла жизненно важную роль в отражении атак России в районе города Авдейква на востоке Украины, который стал объектом жестоких атак оккупантов.

Российские военные захватили бы украинские позиции на ключевом участке линии фронта, если бы у Украины не было поставленных США бронетранспортеров Bradley, рассказал изданию CNN военнослужащий ВСУ.

"Я сомневаюсь, что мы бы разговаривали с вами во время этого интервью, если бы у нас не было Bradley. Скорее всего, без них северный фланг уже был бы потерян", - сказал украинский член экипажа Bradley, чей позывной "Барби".

В докладе говорится, что бронетехника Bradley сыграла жизненно важную роль в отражении атак России в районе города Авдейква на востоке Украины, который стал объектом жестоких атак оккупантов. Толстая броня, мощные 25-мм пушки и способность отражать ночные атаки с помощью тепловидения сделали эту технику жизненно важной для украинских сил.

Видео дня

Бронемашины Bradley в Украине

США поставили Украине 186 бронемашин Bradley в рамках пакета помощи в начале 2023 года, и летом они широко использовались в рамках контрнаступления Украины.

Первоначально Украина использовала эти машины в рамках амбициозных атак на российские позиции, но российская артиллерия смогла поразить их. Но Украина изменила свою тактику, чтобы более эффективно использовать технику, и 47-я механизированная бригада под Авдеевкой использует ее для отражения российских атак.

В декабре Forbes сообщил, что 47-я бригада использовала Bradley M2 и немецкие танки Leopard 2A6 в быстрых и разрушительных контратаках перед отходом.

Вас также могут заинтересовать новости: