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Под боком у России: США усилили свое присутствие на Аляске истребителями V поколения (фото)

18:45, 24 апреля 2020
Оружие
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США смогут контролировать районы пусков российских стратегических подводных лодок / defence-ua.com

Об этом сообщает Defense Express.

До конца 2021 года на авиабазе Ейельсон США планируют развернуть 54 F-35A, которые вместе с истребителями F-22 с авиабазы Эльмендорф-Ричардсон, значительно усилят боевые возможности США в регионе.

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Усиление авиационной группировки имеет важное стратегическое значение для США в борьбе за военное присутствие в Арктике, которую несколько лет назад активизировала Россия. Это позволяет, в случае конфронтации, сразу получить преимущество в воздухе, которое является критически важным в боевых действиях современности.

Кроме того, американцы таким образом смогут контролировать районы пусков российских стратегических подводных лодок и маршруты патрулирования стратегической авиации РФ.

Как сообщал УНИАН, украинские разработчики работают над созданием новейшего высокоточного ракетного комплекса, который будет устанавливаться на модернизированные вертолеты Ми-8МСБ-В.

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