Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что Испания не исключает возможности увеличения количества танков Leopard для Украины до 10 единиц. Об этом Санчес заявил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.
В частности, Санчес подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин ежедневно напоминает, почему мир должен помогать Украине.
"Наше желание помогать Украине является решительным... Мы пришлем шесть танков Leopard 2 А4. И мы увидим в ближайшие недели, сможем ли поднять эту цифру до 10. И конечно, мы поможем украинским военным научиться использовать эти танки", - сказал глава правительства Испании.
Он также добавил, что Испания вместе с партнерами должна изучить вопрос "защиты украинского неба".
Санчес подчеркнул, что танки будут отправлены Украине сразу после завершения обучения военных.
По его словам, это произойдет "как можно скорее".
Leopard 2 для Украины - что известно
14 февраля после очередного заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в вопросе предоставления Украине танков Leopard сотрудничают восемь стран. Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.
По его словам, союзники обязались передать Украине бронетехники и танков более чем на "восемь боевых бригад".
В тот же день председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что 11 стран пообещали передать Украине танки.
20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что в Вооруженных силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут Leopard 2.
Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard 2.
Польша в ближайшие две-три недели доставит в Украину 14 танков Leopard 2.
23 февраля министр обороны Испании Маргарита Роблес во время выступления перед испанскими парламентариями заявила, что Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2. Она отметила, что в будущем в Украину могут отправить еще больше танков.