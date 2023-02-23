Танки будут отправлены Украине сразу после завершения обучения военных, "как можно скорее", отметил премьер Испании.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что Испания не исключает возможности увеличения количества танков Leopard для Украины до 10 единиц. Об этом Санчес заявил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

В частности, Санчес подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин ежедневно напоминает, почему мир должен помогать Украине.

"Наше желание помогать Украине является решительным... Мы пришлем шесть танков Leopard 2 А4. И мы увидим в ближайшие недели, сможем ли поднять эту цифру до 10. И конечно, мы поможем украинским военным научиться использовать эти танки", - сказал глава правительства Испании.

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Он также добавил, что Испания вместе с партнерами должна изучить вопрос "защиты украинского неба".

Санчес подчеркнул, что танки будут отправлены Украине сразу после завершения обучения военных.

По его словам, это произойдет "как можно скорее".

Leopard 2 для Украины - что известно

14 февраля после очередного заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в вопросе предоставления Украине танков Leopard сотрудничают восемь стран. Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

По его словам, союзники обязались передать Украине бронетехники и танков более чем на "восемь боевых бригад".

В тот же день председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что 11 стран пообещали передать Украине танки.

20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что в Вооруженных силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут Leopard 2.

Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard 2.

Польша в ближайшие две-три недели доставит в Украину 14 танков Leopard 2.

23 февраля министр обороны Испании Маргарита Роблес во время выступления перед испанскими парламентариями заявила, что Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2. Она отметила, что в будущем в Украину могут отправить еще больше танков.

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