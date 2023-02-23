Министр подчеркнул, что Британия уже начала получать некоторые поставки для пополнения собственных запасов.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна увеличивает производство оружия. Так Британия сможет пополнить собственные запасы и продолжать оказывать необходимую помощь Украине.

"Британия начала "разогревать" свои производственные линии для замены вооружения, присланного в Украину, и увеличивает производство артиллерийских снарядов, чтобы помочь Киеву оттеснить российские силы", – говорится в материале издания Reuters.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли Великобритания коммерческий потенциал, чтобы продолжать поставлять Украине оружие, такое как артиллерийские снаряды, Уоллес сказал: "Мы заключили контракты... Мы уже сейчас начали получать некоторые поставки для пополнения наших запасов, а также кое-что из поставок – для отправки в Украину".

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По его словам, раньше страны должны "сдувать пыль" со своих запасов, чтобы посмотреть, чем они могут поделиться с другими странами, однако сейчас игра уже другая с "гораздо более агрессивной и опасной Россией на краю Европы".

Война в Украине: помощь от Британии

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие. Он отметил, что для победы в войне Украина нуждается в большем количестве артиллерии, бронетехники и систем противовоздушной обороны.

Великобритания также выступила инициатором создания многомиллионного фонда в поддержку Украины. Первый пакет предусматривает финансирование на артиллерийские снаряды, морскую разведку, наблюдение и сбор разведывательных данных и тому подобное.

Кроме того, в январе 2023 года стало известно, что Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии передаст Украине 600 ракет Brimstone.

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