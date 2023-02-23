Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна увеличивает производство оружия. Так Британия сможет пополнить собственные запасы и продолжать оказывать необходимую помощь Украине.
"Британия начала "разогревать" свои производственные линии для замены вооружения, присланного в Украину, и увеличивает производство артиллерийских снарядов, чтобы помочь Киеву оттеснить российские силы", – говорится в материале издания Reuters.
Отвечая на вопрос о том, имеет ли Великобритания коммерческий потенциал, чтобы продолжать поставлять Украине оружие, такое как артиллерийские снаряды, Уоллес сказал: "Мы заключили контракты... Мы уже сейчас начали получать некоторые поставки для пополнения наших запасов, а также кое-что из поставок – для отправки в Украину".
По его словам, раньше страны должны "сдувать пыль" со своих запасов, чтобы посмотреть, чем они могут поделиться с другими странами, однако сейчас игра уже другая с "гораздо более агрессивной и опасной Россией на краю Европы".
Война в Украине: помощь от Британии
Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие. Он отметил, что для победы в войне Украина нуждается в большем количестве артиллерии, бронетехники и систем противовоздушной обороны.
Великобритания также выступила инициатором создания многомиллионного фонда в поддержку Украины. Первый пакет предусматривает финансирование на артиллерийские снаряды, морскую разведку, наблюдение и сбор разведывательных данных и тому подобное.
Кроме того, в январе 2023 года стало известно, что Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии передаст Украине 600 ракет Brimstone.