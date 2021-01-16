Военная техника из США / фото twitter.com/USEmbassyKyiv
Соединенные Штаты Америки передали Сухопутным войскам Украины более ста единиц военной техники: 20 новых военных автомобилей Humvee и 84 лодки для Военно-морских сил.
Читайте такжеСША планируют направить в Украину новую партию автомобилей Humvee - ЧалыйОб этом сообщает посольство США в Twitter.
"Ничто не могло остановить доставку 20 Humvee для Сухопутных войск Украины и Сил специальных операций, а также 84 лодок для ВМС Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - отмечается в сообщении.
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