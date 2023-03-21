Сроки курса обучения системам для ВСУ были значительно ускорены благодаря базовым знаниям украинцев о системах ПВО.

Системы противоракетной обороны Patriot будут развернуты в Украине быстрее, чем первоначально планировалось, сообщает CNN со ссылкой на заявление Пентагона.

Украинские военные закончат обучение работе с системами в США в ближайшие дни. Сроки курса были значительно ускорены благодаря базовым знаниям украинцев о системах ПВО.

Дальше военнослужащие отправятся в Европу для дополнительной подготовки на двух системах Patriot - американской и голландско-немецкой, которые будут развернуты в Украине в ближайшие недели.

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"Наша оценка такова, что украинские солдаты впечатляют и абсолютно быстро учатся. Благодаря их обширным знаниям в области противовоздушной обороны и опыту работы в зоне боевых действий им было легче - хотя никогда не легко - им понять концепции эксплуатации и обслуживания системы Patriot", - сказал бригадный генерал Шейн Морган, командир Форт-Силл, где украинцы проходят обучения.

Американские военные выделили на обучение 10 недель, но украинцы прошли его примерно за 8 недель. График тренировок был "агрессивным", сказал представитель Форт-Силл, украинцы тренировались ежедневно с 7 утра до 6 вечера.

США ранее объявили, что отправят раньше ожидаемого партию танков Abrams.

Patriot для Украины – что известно

21 декабря 2022 года США заявили о передаче Украине одной противоракетной системы Patriot. Вслед за Вашингтоном к поставкам ПРО присоединилась и Германия.

Недавно в СМИ появилась информация, что эти системы якобы уже прибыли в Украину через Польшу, но в Воздушных силах информацию опровергли. Но оккупанты все равно искали передовую ПРО во время атаки 9 марта.

Представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат заявлял, что системы ПВО Patriot и SAMP-T смогут сбивать российскую авиацию на больших расстояниях.

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