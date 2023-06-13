Один из членов экипажа подбитой БМП Bradley в первые дни контрнаступления ВСУ Александр Березень из 47 ОМБр рассказал о том, как россияне радовались таким "успехам". Он в своем Facebook подчеркнул, что это - война, на которой не избежать потерь, в том числе в технике.
"Не исключением являются наши "Бредлюхи", которые сняли не наши дроны со всех сторон. Не исключением была и "Бредлюха" моего экипажа, в которой вылетела наружу многотонная турель. Конечно, подбитая техника запостилась везде, где только можно. Но в момент, когда враги радуются уничтоженной технике, мы восхищаемся тем, как этот металл спасает жизни",- говорит боец.
Он подчеркнул, пока российские оккупанты "лепят" "победу" над Западом из этих кадров, такие западные БМП спасают жизни экипажа, в то время как советские по сравнению с ними - просто мусор. Военный 47-й ОМБр заявляет, что идут тяжелые бои, в которых враг несет большие потери даже в обороне.
Сам защитник сейчас ранен после боя, на восстановление ему нужно несколько месяцев, после чего он вернется в свою 47-ю ОМБр "Магура".
Российские оккупанты подбили Leopard 2 и несколько БМП Bradley
9 июня 2023 года военный обозреватель Bild Юлиан Репке написал, что в боях на Запорожском направлении в течение 8 июня украинская армия потеряла два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley. На эту информацию отреагировал главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус.
В сети начали тиражировать появилось видео якобы ожесточенного боя украинских воинов с оккупантами, во время которого ВСУ потеряли танк Leopard 2 и несколько БМП Bradley.
12 июня издание CNN писало, что несмотря на то, что за последние несколько дней наступления Украина потеряла 16 американских БМП M2 Bradley, ВСУ продолжают освобождать территории.